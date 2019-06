Emiten decreto para Istmo de Tehuantepec

El gobierno federal publicó el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.Precisó que su objetivo es instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria en los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y de Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión mediante transporte ferroviario.Mediante este organismo se buscará la inversión pública y privada, la construcción de la infraestructura física, social y productiva necesaria para fortalecer la base económica de la región del Istmo de Tehuantepec.Así como promover, a través de los actos jurídicos necesarios, la modernización de la infraestructura física, la capacidad productiva de la zona, así como mejorar, a través de la coordinación de entidades públicas y privadas, la infraestructura, seguridad y la actividad productiva, a fin de superar el rezago de la región.El órgano colaborará con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo que genere su actividad se realice en un ámbito que preserve la cultura, las costumbres del Istmo de Tehuantepec, la identidad de los pueblos indígenas y la protección de los recursos naturales.El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tendrá su domicilio en la Ciudad de México, sus recursos provendrán del Presupuesto de Egresos de la Federación cada año, y su patrimonio se integrará por bienes muebles e inmuebles que el gobierno federal aporte o adjudiquen por cualquier otro título.El organismo también tendrá las atribuciones para celebrar todo tipo de actos jurídicos y contratos para el establecimiento y funcionamiento de la plataforma logística multimodal, así como cualquier otra acción que permita contribuir al desarrollo de la región, incluyendo la elaboración de estudios, proyectos y consultas para la identificación de vocaciones productivas y actividades.La dirección y administración del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará integrada por una Junta de Gobierno, que se instalará en un periodo no mayor a los próximos 90 días naturales.En dicha Junta de Gobierno estarán presentes el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como representantes de diversas secretarías.La junta sesionará trimestralmente en forma ordinaria, de conformidad con el calendario que apruebe, y de forma extraordinaria cuando sea necesario.El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará a cargo de un director General, quien será designado por el presidente de la República, y para el ejercicio de sus funciones se auxiliará de las unidades y de los servidores públicos que determine su Estatuto Orgánico, el cual deberá ser emitido en un plazo no mayor a 180 días naturales.Además, la SCT deberá actualizar el capital social de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, de Salina Cruz y Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.Una vez realizado esto, la totalidad de las acciones de las que es titular el gobierno federal de dichas empresas, serán transferidas a título gratuito al patrimonio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en términos de las disposiciones aplicables.