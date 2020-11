Emiten nuevos mecanismo para incentivar mercado de medicinas genéricas

Escuchar Nota

México.- A fin de incentivar un nuevo mercado de medicamentos genéricos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dieron a conocer nuevos mecanismos de transparencia y acceso a los registros de patentes y de aquellas que están por vencerse. Desde hoy se puede consultar en el portal del IMPI la totalidad de las patentes con protección industrial e intelectual, así como aquellas que vencerán en los próximos 10 años.



Esta medida permitirá a la industria farmacéutica de fármacos genéricos ingresar al mercado con medicamentos cuya patentes se venció un día antes, lo que puede generar ahorros de hasta 4 mil millones de pesos en el gasto familiar que se destina a la compra de medicinas, afirmó Ernesto Acevedo, Subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía.



Acompañado del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Acevedo destacó que las familias mexicanas destinan poco más de 39 mil millones de pesos a la compra de fármacos, que en los hogares más pobres representa 47 por ciento del gasto destinado a salud, comparado con el 22 por ciento de los hogares más ricos, “lo que hace evidente que son los más pobres quienes más gastan”.



Juan Lozano, directo general del IMPI, indicó que con la consulta electrónica de las patentes de medicamentos vigentes, como de aquellas que están por vencerse, se da certidumbre al sector y se transparenta a la población una información “que se mantenía casi en secreto”. Indicó que desde su portal electrónico empresarios, investigadores, funcionarios y público en general podrán buscar cualquier medicamento y consultar su patente. También, anunció, ya son públicos los documentos de respuesta del IMPI a Cofepris sobre si un medicamento cuenta o no con una patente.



Por su parte, López-Gatell, destacó la importancia de esta medida que permitirá al sector público adquirir medicamentos genéricos de calidad en un mercado donde habrá certidumbre sobre los derechos derechos de la propiedad industrial e intelectual, pero también que podrá incrementar su participación con medicamentos genéricos.



Acevedo detalló que en el caso de México la entrega de un medicamento genérico tras el vencimiento de una patente puede demorar hasta dos años, cuando se da el caso que llegue, mientras que en Estados Unidos, “ocurre al día siguiente de su vencimiento, y en Europa en un plazo no mayor a 7 meses”.