Emiten recomendaciones para prevenir el ‘Covid-19’

Del Río, Tx.- Los integrantes de Local Emergency Planning Committee (LEP) están en constante comunicación con el Departamento de Salud y Control de Enfermedades de Texas para seguir las instrucciones y seguir evitando que el “coronavirus” llegue a esta frontera.



Esta frontera y ciudades de los alrededores han sido de bajo riesgo para que puedan tener un caso de “coronavirus”, pero aun así el Municipio está trabajando en coordinación con el Condado de Val Verde para informar a la comunidad sobre los avances que se tienen para controlar esta enfermedad y las medidas de seguridad que pueden tomar en sus hogares.



Una de las recomendaciones es que acudan a aplicarse la vacuna contra la influenza, también que constantemente se estén lavando las manos con agua y jabón, o pueden utilizar gel antibacterial que tenga por lo menos 60 por ciento de alcohol.



Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, especialmente si no se han lavado las manos, evadir contacto con personas que tengan síntomas de alguna enfermedad como la gripe, cubrirse la boca al momento de toser o estornudar.



También están pidiendo a la comunidad no hacer compras de pánico, especialmente en farmacias, ya sea medicamento o los cubreboca, ya que estos son para las personas con alguna enfermedad y buscan evitar que esta se esparza.



El comité de LEP continuará obteniendo información y estará informando a la comunidad sobre los avances. Para reportar cualquier caso sospechoso, podrán comunicarse al departamento de Coordinación de Emergencias de la Ciudad al (830) 768-6512 en horario de oficina.





Recomendaciones



Aplicarse la vacuna contra la influenza, lavarse constantemente las manos con jabón o gel antibacterial



Evitar tocarse la boca, nariz y ojos si no se han lavado las manos



Evitar contacto con quien presente síntomas de gripe, así como cubrirse la boca al toser o estornudar



Asimismo no hacer compras de pánico en farmacias de medicamento o cubrebocas