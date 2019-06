Emma Coronel borra sus fotos de Instagram

En enero de este año, Emma Coronel, llegó oficialmente a las redes sociales con su cuenta de Instagram @Therealemmacoronel. Debido al juicio que se sigue a su marido, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, la popularidad de la esposa del capo subió como la espuma y en pocos meses llegó a tener más de 140 mill seguidores, con quienes compartía fotos de su vida, viajes y algunos lujos.Pero su entusiasmo por seguir activa en redes fue decreciendo con la aparición de diversas teorías que explicaban las imágenes que publicaba.Por ejemplo, en una de las últimas fotos que publicó se veía a Emma en la escalera de un lugar que al parecer era un túnel. De inmediato se desataron las teorías de que posaba en uno de los túneles por los que “El Chapo” Guzmán escapó de la prisión.En otra se la veía en Xochimilco, imagen que complementó con el mensaje: “Qué belleza mi México” Y eso fue también otra de las gotas que derramaron el vaso.“Carajo, no voy por el mundo poniendo fotos con doble sentido o dejando mensajes; ni siquiera me percaté que parece lo que dicen”, dijo Emma, quien explicó que la imagen del túnel había sido tomada en Durango.“Tomo fotos, me gusta, las pongo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay cabezas quizás más vacías que su imaginación no da para mucho y prefieren hacer ese tipo de notas para vender, como ésta o como la de Xochimilco?”, escribió, para luego borrar las fotos.Que se hayan malinterpretado de sus fotos no fue el único problema, pues Emma Coronel también denunció la aparición de impostores que se hacían pasar por ella para pedir dinero. En este caso se trató de una persona que pidió una “cooperación” para poder pagar los gastos funerarios de un chico que aseguró Emma, no conoce.En lo que decide qué hacer con su cuenta de Instagram, Emma espera que llegue el 25 de junio, día en el que un juez dictará sentencia a su marido. El líder del cártel de Sinaloa enfrenta una cadena perpetua tras tres meses de juicio. “El Chapo” fue declarado culpable de los 10 cargos que le imputaba la justicia estadounidense, principalmente liderar un grupo criminal, traficar con cocaína y torturar, sobornar y asesinar para defender su negocio.Ese es el veredicto del jurado popular que durante casi tres meses ha examinado en Brooklyn, Nueva York, los testimonios y las evidencias presentadas contra el mexicano, en el mayor juicio por narcotráfico celebrado en Estados Unidos.