Emma Coronel, de esposa del capo más poderoso a influencer

Escuchar Nota

, Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, se fijara en ella y cercara toda una ciudad con cientos de hombres armados para proponerle matrimonio.La historia no difiere mucho a lo mostrado en algunas biografías y bioseries inspiradas en 'El Chapo', durante ese certamen de belleza, Emma de apenas 17 años, logró ser reconocida como la mujer más bonita del Festival local de Café y Guayaba, en Canelas Durango. Desde ese momento, Joaquín Guzmán le llevó serenata para celebrar el triunfo y el inició de una relación que sigue vigente hasta la actualidad.Emma Coronel nació el 31 de julio en San Francisco, California, Estados Unidos, pero la mayor parte de su vida la pasó en México, junto a 'El Chapo'. En 2011 se convierte en madre de gemelas, Emali y María Joaquina, nacidas en Los Ángeles, California.de El Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México. Justo en ese año, la actividad en redes sociales de Emma comenzó a tornarse viral. Millones de usuarios de Internet voltearon a ver a la esposa de 'El Chapo'. Una mujer vestida con clase, con estricto sentido de la moda, joven y guapa, lo que cautivó a sus seguidores.El 8 de enero de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que Guzmán había sido nuevamente capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2017. Desde ese momento, Emma Coronel atrajo la atención de todo el mundo pues fue llamada a declarar como testigo en la corte norteamericana. Las imágenes de la esposa de 'El Chapo' en los medios de comunicación causaron furor en el público. Si Emma no era famosa, ahora sí.En el reality, Emma Coronel tuvo una exposición a nivel internacional, los reflectores se encendieron para la ex concursante de belleza, y su carrera en el medio del espectáculo, arrancó oficialmente. Mostrarse como una persona normal, abrir sus sentimientos ante la audiencia, fue duramente cuestionado por la prensa, intelectuales, activistas, víctimas del narcotráfico, quienes catalogaron la participación de Emma como detestable y totalmente fuera de lugar, no obstante, sus números en redes sociales subieron como la espuma. Basta observar los comentarios de apoyo en sus fotografías.