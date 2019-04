Emma Coronel es investigada en EU por conspiración

El diario estadunidense The New York Post aseguró que Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, es investigada por el gobierno estadunidense vinculada con ayudar al capo en su huida de un penal de máxima seguridad en 2015.El New York Post cita a una fuente dentro del gobierno federal quien les aseguró que Coronel es investigada por conspiración en Estados Unidos."Coronel está siendo investigada por conspiración. Ella es considerada en la huida de El Chapo", dijo una fuente federal al diario estadunidense.Esta no parece ser una idea descabellada para el gobierno de Estados Unidos pues durante el juicio contra ‘El Chapo’, un testigo apodado ‘El Licenciado’ aseguró que Emma participó activamente en la fuga del 2015.La esposa de ‘El Chapo’ no ha sido implicada por la justicia mexicana en ningún delito relacionado con ‘El Chapo’.Durante el juicio contra su marido nunca se le permitió acercársele, esto pese a las peticiones de Guzmán Loera para poder abrazar.