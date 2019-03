Emma Coronel, la fascinación por una socialité ‘buchona’

La llaman “la Kardashian de Sinaloa” por sus curvas. A sus 29 años, Emma Coronel Aispuro sorprendió al mundo al asistir al juicio de su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Nueva York. Pero el asombro que produjo no solo fue por acompañar al exnarcotraficante en su proceso frente a la justicia estadunidense, sino también por exponer la elegancia con la que dejó de ser una reina de belleza en México para cautivar a las redes sociales y a las más altas esferas por su extravagancia.Coronel acudió a casi todas las audiencias luciendo ropa de diseño. La gran pregunta que circuló desde el inicio del juicio era si estaba siendo utilizada para distraer la atención. Ella comentó que hacía lo que haría cualquier otra esposa en su situación, “estar con su marido en momentos difíciles”.Coronel entraba a la sala principal donde se realizaba el juicio pasadas las 9:30 horas, cuando prácticamente todos los asistentes estaban dentro, y cada que llegaba las miradas se posaban sobre ella, para descubrir qué zapatillas llevaba, el color de sus jeans, la blusa que vestía y sus abrigos.Siempre había un atuendo que llamara la atención, ya fuera por el corte o por el color, como ocurrió cuando ella y su esposo utilizaron sacos de terciopelo color vino, y cuando ella llegó vestida con un abrigo amarillo y luego uno verde, rompiendo con su estilo de tonos oscuros que ella misma había impuesto.Cuando fue extraditado hace dos años, se lanzó a las redes sociales para recordarle que le prometió amarlo toda su vida. Tras escuchar el veredicto del jurado hace tres semanas habló de “sentimientos encontrados difíciles de expresar”. Y dejó claro: “Todo lo que se habló sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él”.Esta semana, Coronel publicó una foto con un mensaje que medios de EU consideraron extraño: “Ya no sales, no mensajeas ni llamas a nadie. ¿Qué haces en tu casa que es tan importante?”Ahora, la mujer que es equiparada con las socialité Kardashian por su estilo refinado y su físico incrementó su presencia en las redes sociales.Regala fotografías a sus fanáticos en diferentes eventos para convertirse en un referente que además multiplica su impacto al ser vinculada con “el hombre más buscado del mundo”.Coronel Aispuro es imitada por modelos mexicanas y por otras mujeres que se definen como sus “dobles”, situación que refleja que más allá del calificativo de “buchona” –pareja o esposa de un narcotraficante que viven una vida de lujos ilegal– Emma Coronel es una socialité que se roza con las altas esferas del jet set estadunidense y mexicano.Coronel trató siempre de mantener un perfil bajo mientras Guzmán estaba fugitivo. Los encuentros de la pareja eran esporádicos.Y aunque negó siempre estar al corriente de los negocios de su marido, durante el juicio se presentaron pruebas que revelaron que estuvo implicada en la fuga de la prisión de Altiplano. También otras en la que pasaba el teléfono a su padre para que discutieran sobre envíos de droga.Tanto Inés Coronel Barrera, padre de Emma, como su hermano mayor, Inés Omar, cumplen sentencias de prisión por estar vinculados a actividades del cártel que cofundó “El Chapo” en los años 80.La exreina de belleza criada en el Triángulo de Oro de la droga, asegura que su familia no hace nada ilícito y que debe su dinero al negocio agrícola. Pero la boda elevó la figura de su padre en el cártel, y fue arrestado en 2013. Dos años después fue el turno de sus dos hermanos. El menor participó en la operación que permitió a Guzmán fugarse por segunda vez, a través de un túnel bajo la ducha del penal.» Nacida el 2 de julio de 1989 en California, Emma Coronel Aispuro fue criada en el pequeño poblado de Angostura, justo dentro del llamado “Triángulo Dorado” del narcotráfico.» Conoció al cofundador del cártel de Sinaloa en la fiesta de un rancho en 2006, cuando ella todavía era menor de edad.» En 2007, volvería a ver al capo en una fiesta donde su familia celebró que la joven había ganado un concurso de belleza en la Feria Nacional del Café y la Guayaba, en Canelas, Durango, donde anunciarían su compromiso después de haber bailado Cruzando Cerros y Arroyos, la canción favorita del capo.» El 3 de julio de 2007, un día después de alcanzar la mayoría de edad, se casó con Joaquín “El Chapo” Guzmán.» Al menos seis meses antes de que iniciara el juicio de “El Chapo” en Nueva York, Emma Coronel fue vista en la ciudad, mientras que su proyección en redes sociales aumentó.» A través de su cuenta de Instagram @emmacoronela difundió ser fan de los Yankees, así como también causó revuelo al ser fotografiada por fanáticos estadunidenses durante una pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez y Rocky Fielding.