Emma Coronel sorprende con su nuevo cambio de look

"Le queda bien ser wera"; "Es muy bella pero se me hace que gana el color negro", "Me gusta más de color negro", "Muy guapa", se lee entre los comentarios en diversas publicaciones que replicaron el contenido.



"Trato de no lamentarme de lo que ya pasó”, dijo. Además, en medio de una conversación con Michel Blanco, hijo de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, Emma Coronel se quejó de los juicios que las personas tienen en su contra.



, luego de que modificara su look radicalmente. Cambió el tono de su cabello, pues además de cortarlo, pasó de un tono negro intenso a rubio., con una playera negra, una gorra, acompañada de la canción Mala Santa de Becky G.. A pesar de recibir duras críticas y peticiones para que no participara, ésta siguió adelante y así fue su participación.En compañía de otros integrantes del elenco, Emma Coronel compartió que la mayoría del tiempo intenta ser positiva y no engancharse.La gente “nos juzga sin conocernos… es duro porque a veces quieres hacer lo que ves que todos hacen a tu alrededor", indicó. Refirió que a pesar de todo lo que se considera de ella, ésta se ve como una mujer normal, “pero en cuanto empiezan a atacarte entonces dices, bueno, no puedo hacer esto”, agregó Emma Coronel.