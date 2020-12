Emma Portner: la mujer de Elliot Page, que acaba de anunciar que es transgénero

Escuchar Nota

"Hola amigos. Quiero compartir con vosotros que soy trans, que mis pronombres son él/ellos y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida". Hace unos días, Ellen Page revelaba en sus redes sociales que era trans. Lo hacía con un extenso texto en el que presentaba al mundo su nuevo yo. Una declaración con la que explicaba que se encontraba en el momento de su vida perfecto para abrazar esta nueva etapa como transgénero no binario, con uso indiferente de sus pronombres él o ella.El actor reconoció estar feliz por su decisión, aunque también se siente frágil y algo asustado.Poco después del anuncio del que fuera protagonista de éxitos como, recibía numerosos mensajes de apoyo a través de las redes. Uno de ellos ha sido, sin duda, el más significativo. Lo firma Emma Portner, con quien el actor lleva compartiendo su vida los últimos dos años. La bailarina y coreógrafa compartió su publicación y escribió en su perfil el siguiente mensaje: "Estoy tan orgullosa de Elliot. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para el mundo. Pido paciencia y privacidad, pero que se me unan en el ferviente apoyo de la vida trans cada día. La existencia de Elliot es un regalo en sí misma. Brilla, dulce E. Te amo tanto", resaltó.nació en 1994 eny desde pequeña tuvo claro que quería dedicarse de manera profesional al mundo del baile. A los 16 años se mudó adespués de haber pasado una etapa como parte dely de. Ya en la Gran Manzana inició su andadura en el mundo de la danza contemporánea y en 2012 participó en el vídeo Dancing in the dark, que se convirtió en un fenómeno viral y le abrió muchas puertas.Después de ser galardonada con el premio a la mejor coreógrafa joven delpara la gira, fundó su propia compañía, la Emma Portner and Artists , a través de la cual desarrolla proyectos para numerosos artistas, como el programa Tales of the City de Netflix o incluso para elAunquesiempre ha sido una persona muy discreta con su vida privada, en varias ocasiones no ha dudado en hablar de su relación concon la que se casó en una ceremonia en secreto en 2018, cuatro años después de que reconociera públicamente que era lesbiana y a los meses de conocerse. En alguna ocasión, Elliot ha asegurado que se enamoró de la bailarina cuando vio sus vídeos y supo de inmediato que sus espíritus creativos "se entrelazaron en algo único". Por su parteha contado que cuando vio por primera vez a Elliot en una película sintió que sus "caminos se cruzarían algún día, pero no sabía cómo".