Emma Stone y Dave McCary anuncian su compromiso

La actriz, con quien mantiene una relación sentimental desde 2017.McCary publicó en la noche del miércoles en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece Stone junto a él mostrando un anillo en primer plano.Aunque es una de las actrices de Hollywood más populares y cotizadas del momento, Stone no tiene perfiles oficiales en las redes sociales., de 34 años,en el popular y longevo programa televisivo "Saturday Night Live".Su debut como director de un largometraje llegó de la mano de "" (2017), que contó en su reparto con Mark Hamill.Medios especializados en noticias de famosos de EU aseguraron hoy que Stone, de 31 años, y McCary se conocieron a finales de 2016 cuando la intérprete participó en una de las entregas de "Saturday Night Live".La pareja ha mantenido su romance fuera de los grandes focos mediáticos.Por el momentode la boda.Antes de comprometerse con McCary,, con quien protagonizó las películas The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2 (2014).Ganadora del Óscar a la mejor actriz por La La Land (2016), Stone triunfó el año pasado con The Favourite (2018) del cineasta griego Yorgos Lanthimos, donde redondeó un trío femenino de muchos quilates junto a Olivia Colman y Rachel Weisz.Y también tuvo tiempo de estrenarse en la televisión de la mano de Cary Joji Fukunaga ("Beasts of No Nation", 2015) con la serie limitada de Netflix "Maniac", en la que apareció acompañada por Jonah Hill y Justin Theroux.Este año ha presentado "Zombieland: Double Tap", secuela de la alocada comedia sobre muertos vivientes "Zombieland" (2009) y en donde se reunió con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Abigail Breslin.Entre sus proyectos futuros sobresale "Cruella", cinta de Disney en la que Stone interpretará a la malvada Cruella de Vil de "One Hundred and One Dalmatians" (1961).