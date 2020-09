Emociónate con el cine en casa

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Si eres de esas personas que, preocupadas por la contingencia sanitaria causada del coronavirus, no les convence acudir a una sala de cine, las plataformas de streaming no te defraudarán en cuanto a la oferta de diversión que tienen previsto sumar en septiembre a sus catálogos. Este mes viene con algunas películas imperdibles que hoy enlistamos para que no las pierdas de vista.



En Netflix



Parásitos (2019)

Los miembros de una familia pobre, pero bastante astuta, se convierten poco a poco en los trabajadores de una familia adinerada, hasta el punto de comenzar a apropiarse de su vida de lujos.

Esta película es una severa crítica al capitalismo, al sistema neoliberal y a la opresión que estos generan.

El filme dirigido por el cineasta Bong Joon-ho es la primera producción no estadunidense en ganar el Oscar a Mejor Película.

Algunos filósofos alabaron la cinta por la crítica y los retratos de la sociedad capitalista que realiza; uno de ellos fue Slavoj Zizek.

Otras cintas de Bong Joon-ho: El Huésped (2006), en Netflix; Okja (2017), en Netflix, y Snowpiercer (2015), en Amazon Prime Video y Netflix.



Lady Bird (2017)

Se trata de la primera película de Greta Gerwig como directora. Lady Bird es una adolescente freak que está en el último año de la preparatoria católica y que sueña con ingresar a la universidad y alejarse de su pueblo.

Durante esta difícila transición, la joven experimenta algunos factores: amor, trabajo y problemas familiares, que le provocan cambios en su manera de ver el mundo. La película consiguió cinco nominaciones al Oscar, entre ellos, Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor



Dirección.

Otras cintas de Greta Gerwig: Frances Ha (2012), en Netflix; Amigos con Derechos (2011), en Netflix; Jackie (2012), en Netflix; Mujercitas (2020), en Amazon Prime Video, y El Plan de Maggie (2016), en Amazon Prime.



Enola Holmes

Se trata de una adaptación de los libros escritos por Nancy Springer y que protagoniza la hermana menor de Sherlock Holmes: Enola Holmes. Además de protagonizar este filme de misterios y aventuras detectivescas, la actriz Millie Bobby Brown, de 16 años, también es productora de esta película que podrás ver a partir del 23 de septiembre.



Otros trabajos donde aparece Millie Bobby Brown: Godzilla II. El Rey de los Monstruos (2019), Amazon Prime Video, y Stranger Things (2016), en Netflix.





En Amazon Prime Video



Venom (2018)

El periodista y rival de Peter Parker, Eddie Brock, obtiene poderes arácnidos de un parásito alienígena que lo convierte en un monstruo simbiótico y uno de los principales enemigos del Hombre Araña.

Es interpretado por Tom Hardy y, aunque causó un poco de desaguisado entre los fans de esta historia, ya se trabaja en la segunda entrega.

Otras cintas donde aparece Tom Hardy: El Renacido (2016), en Netflix, Peaky Blenders (2019), en Netflix; El Origen (2010), en Netflix, Los Ilegales (2012), en Amazon Prime Video, y La Última Pelea (2011), en HBO.



La Gran Aventura de Lego (2014)

Se trata del filme protagonizado por el personaje Emmet Brickowski, un constructor que tras una serie de coincidencias, termina involucrándose en la búsqueda de la pieza de la resistencia que servirá para salvar al mundo.

La película ganó el Premio Bafta a la Mejor Película Animada y también estuvo nominada a los Oscar por Mejor Canción Original, aunque este reconocimiento no lo ganó. Podrás verla a partir del 12 de septiembre.



Otras películas de Lego: Marvel Super Heroes: Maximum Overload (2013), en Netflix; Lego Avengers (2015), en Netflix; Lego. The Building Blocks or Architecture (2018), en Netflix, y Lego Batman La Película (2017), en Netflix.



La Monja (2018)

Se trata de la quinta entrega de la saga El Conjuro y la continuación de El Conjuro 2. Además cuenta con la actuación estelar del mexicano Demian Bichir.

Una monja se suicida en una abadía rumana y su espíritu se dedica a acechar monjas y provocarles ahorcamientos.

Otras películas de El Conjuro: El Conjuro (2013), en Netflix; Annabelle (2014), en Netflix; El Conjuro 2 (2016), en Netflix; Annabelle 2: La Creación (2017), en Amazon Prime Video (hasta hoy).