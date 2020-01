Empacadores vs Halcones Marinos; ¡Garantizan show!

Ciudad de México.- La Ronda de Comodines terminó con algunas sorpresas. Quizá la más relevante, es que solo un equipo pudo ganar como local; los otros tres fueron a ganar en patio ajeno.



De los cruces de la Ronda divisional, hay duelos que resultan interesantes, como el de Jefes de Kansas City recibiendo a los Texanos de Houston, es decir, Patrick Mahomes frente a frente con Deshaun Watson, dos quarterbacks de características similares.



En la visita de los Titanes de Tenesí a los Cuervos de Baltimores, está claro quién es el equipo favorito, más aún, jugando en casa.



Los Titanes ya hicieron bastante, dando la campanada para eliminar a domicilio a los vigentes campeones del Super Bowl, Patriotas de Nueva Inglaterra.



En lo que respecta a la visita de los Vikingos de Minnesota a los 49ers de San Francisco, los Niners preferían a este rival que enfrentar nuevamente a su rival divisional, Halcones Marinos de Seattle. Los dos partidos que jugó contra Seattle fueron muy desgastantes, y un tercer juego habría sido de pronóstico reservado. Contra los Vikingos son favoritos de manera clara.





El plato fuerte



Finalmente, el juego más parejo e interesante de todos es el de la visita de los Halcones Marinos a los Empacadores de Green Bay.



Seattle, convertido en un hospital, ha sabido ganar partidos de la manera más inverosímil.



¿Perdieron pegada en el ataque terrestre por lesiones? No hay problema, Russell Wilson se puso la capa de héroe y logró superar las 300 yardas por aire apoyando en sus principales armas como Tyler Lockett y el novato DK Metcalf.





Dura prueba



Los Halcones Marinos se va a meter a uno de los estadios más complicados como es el Lambeau Field, especialmente en esta época del año.



Este será el único encuentro de la Ronda Divisional que enfrente a dos quarterbacks ganadores previos del Super Bowl.



Aaron Rodgers no ha tenido la mejor de sus temporadas, a causa de no tener un eficiente cuerpo de receptores, salvo Davante Adams, y un cambio de sistema ofensivo que no ha sido espectacular pero sí efectivo.



Donde ha habido un salto de calidad este año ha sido en el ataque terrestre que encabeza Aaron Jones, quien se convirtió en el jugador “clutch” de los Empacadores a la ofensiva.



La defensiva también ha hecho su parte al grado de ayudar a la que su ofensiva no se vea en la necesidad de anotar muchos puntos.



Lo que es seguro es que cualquiera de estos dos tiene el potencial para llegar hasta Miami para jugar el Super Bowl.