Empata Barcelona sin figuras ante Huesca

Un Barcelona con un once inicial inédito por la ausencia de casi todas sus estrellas empató sin goles (0-0) en su visita al colista Huesca, pero mantiene su gran ventaja al frente de la clasificación de LaLiga.Pensando en el partido de vuelta de la Liga de Campeones el martes contra el Manchester United, en el que los azulgranas defenderán el 1-0 logrado en Old Trafford, el técnico del Barça Ernesto Valverde decidió dejar a muchas de sus estrellas en Barcelona, presentando ante el colista Huesca un once inhabitual.De hecho, salvo el portero alemán Marc André Ter Stegen, el resto de componentes del equipo inicial no ha sido titular habitual esta temporada y algunos, como el colombiano Jeison Murillo o los jóvenes Jean-Clair Todibo, Moussa Wagué y Riqui Puig jugaban sus primeros minutos del curso.En ausencia de Lionel Messi y de Luis Suárez, la dupla atacante que presentó el Barça estaba formada por el francés Ousmane Dembelé y el ghanés Kevin-Prince Boateng.Con tantos cambios, no es de estrañar que el juego del Barça no fuera el habitual y el partido estuvo más igualado de lo que hacía pensar los 49 puntos de diferencia que había entre ambos equipos al comenzar el encuentro."Dentro de la dificultad que ha tenido todo, que ellos se estaban jugando la vida, la prueba para los jugadores era difícil y creo que ha estado bien", se felicitó Valverde."¿Si podríamos haberlo hecho mejor? Sí, pero en líneas generales estamos contentos", añadió.El equipo oscense, que necesitaba sumar la victoria para seguir manteniendo opciones de salvar la categoría, comenzó acechando el arco contrario y el argentino Ezequiel "Chimy" Ávila pudo abrir el marcador con un cabezazo que se fue rozando la madera (12).El Barça respondió con mano a mano de Dembelé que perdió ante el portero oscense Roberto Santamaría y en el córner siguiente Murillo conectó un cabezazo que volvió a desviar el arquero local (17).Boateng (37) y Enric Gallego (40) gozaron de una buena oportunidad para haber adelantado a sus respectivos equipos antes de la pausa.En el segundo periodo, el Huesca comenzó otra vez asustando, pero Gallego no logró conectar ante Ter Stegen (52) y el brasileño Malcom estrelló un disparo en el palo que podría haber dado ventaja a los visitantes.Dembelé también estuvo cerca de marcar (66) y el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández tuvo la última gran ocasión del partido para marcar, pero no superó en su duelo final al defensor francés Samuel Umtiti (75).Tras este resultado, el Barcelona suma 74 puntos, 12 más que el Atlético de Madrid, que jugará este sábado al Celta (16º) y 14 al Real Madrid, que el lunes visitará al Leganés (12º).El Alavés, séptimo clasificado, perdió 2-1 en el terreno del Espanyol, décimo, con lo que se complicó en la lucha por clasificarse para la próxima Europa League.Con 45 puntos, el Alavés está en un puesto que virtualmente le clasificaría en estos momentos para la Europa League, pero podría ser adelantado en la clasificación a lo largo del fin de semana por Athletic (8º) y Betis (9º), que están a dos puntos.El Athletic recibe el domingo al Rayo Vallecano (19º) y el Betis visita al Sevilla (5º) este sábado en el apasionado derbi de la capital andaluza.En el partido de este sábado en el estadio de Cornellà, el Espanyol se adelantó en el marcador con un tanto de Adrià Pedrosa (minuto 19) y un gol en contra de Víctor Laguardia (47). El argentino Jonathan Calleri (56) acortó para los vitorianos, que no pudieron sin embargo evitar la derrota en su desplazamiento a Cataluña.El Alavés lleva casi un mes sin ganar y apenas ha sumado un punto en las cuatro últimas jornadas.