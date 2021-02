Empata San Luis con golazo de último segundo

Escuchar Nota

#ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre San Luis y Xolos en el encuentro de la #Jornada5 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/jtwwbecfsj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 5, 2021

Al 95', en el último suspiro del juego, Atlético de, en el Estadio Alfonso Lastras.Mayor dramatismo no podía tener el juego. Se jugaban los últimos segundos, así que el portero Axel Werner mandó un trazo largo. La defensa rechazó el balón, mismo que le cayó a, quien de volea superó a Jonathan Orozco.Un empate por demás justo para San Luis.En el minuto anterior, al 94', el portero Werner se incorporó al ataque en busca de la igualada, en un tiro de esquina. Remató el esférico, pero desviado.El club potosino muestra buenos destellos de futbol por momentos, pero en este juego (y en otros del torneo) las distracciones han sido fatales.se durmió un par de segundos, y por eso estaba abajo en el marcador.Tijuana destacó por su contundencia, el orden defensivo, el frenar al rival a patadas cuando fue necesario. Los visitantes cometieron 22 faltas, mientras que los locales 15.Atlético de San Luis tuvo la ventaja tempranera, apenas al 3', en un yerro similar al que Xolos cometió en su juego anterior ante Toluca. El portero Jonathan Orozco tocó al centro para Esteban Pavez, quien no notó la llegada de Batallini por su espalda. El cuadro potosino recuperó el balón y fueMinutos después, al 20', Fidel Martínez empató el juego, con la ejecución correcta de un penal.Al 30', San Luis se durmió. De una jugada de saque de banda se derivó el gol de Xolos.estaban desconcentrados, así que no pudieron cortar el centro a Fidel Martínez, quien con un cabezazo consumó su doblete.Con el empate, San Luis llegó a 4 puntos,