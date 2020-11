Empatan con polémica vs Paraguay; domina Argentina en la Conmebol

Escuchar Nota

Saltillo, Coah / Anwar Castro-. La Bombonera fue testigo del empate de Argentina ante Paraguay, en un duelo peleado, en el que la albiceleste estuvo abajo, pero logró recuperarse y conservó la cima de la competencia con 7 puntos.







El gol de los paraguayos cayó en el minuto 21, desde los once pasos, Ángel Romero cobró el penal y mandó a su equipo al frente. El 10 de la albiroja fue pieza fundamental para su selección, ya que dio un destacado partido y solo con faltas pudieron frenarlo.



Para antes de terminar el medio tiempo, Argentina se aventó al frente intentando en repetidas ocasiones, pero el gol no llegaba, hasta que Nicolás González se elevó para marcar el tanto del empate con la cabeza 1-1, los equipos se fueron al descanso con el marcador igualado.



La polémica se hizo presente cuando el VAR le anuló un gol a Messi por una entrada con fuerza desmedida previo a la acción que terminó con el balón dentro de la portería paraguaya, de inmediato se hicieron los reclamos y el astro argentino no pudo darle la victoria a su equipo.