Empatan Porfirio y Delgado en encuesta de Morena

Escuchar Nota

#LoÚltimo



Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado empatan en la elección a la presidencia de Morena.



Para la secretaría General, gana Citlalli Hernández. pic.twitter.com/4iushykJK2 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 9, 2020

no permiten definir a un ganador, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) efectuará nuevamente el procedimiento.El empate fue entreLa secretaría la ganó Citlalli Hernández., coordinador de Programas para el Desarrollo de la Presidencia; la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján; el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Héctor Díaz Polanco; y el dirigente actual Alfonso Ramírez Cuéllar.Sin embargo, ha sido el morenista que más ha criticado al partido, incluso al propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien recientemente le pidió protegerse de las traiciones., a quien lo acusa de ser cómplice del presidente estadounidense Donald Trump, y de buscar restarle poder al Primer Mandatario con miras a obtener la candidatura presidencial en el 2024.Durante su campaña acusó a Delgado de corrupción y aliarse con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a quien llama "pillo"., generar mecanismos para que todos puedan opinar y garantizar que los candidatos a la elección 2021 serán los mejores. Además de mantener una buena relación con López Obrador y tomar sus propuestas como "mandato divino".Delgado, coordinador de los diputados de Morena, es considerado como el operador político del Canciller Marcelo Ebrard, quien aspira a la presidencia en el 2024.para prepararle el terreno al ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.Sus contrincantes también aseguraron que había desviado 444 millones de pesos de la Cámara de Diputados en contratos que lo favorecieron, además de que quería la presidencia de Morena para "vender" las candidaturas a Gobernadores junto con el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y prometer la reelección a sus compañeros legisladores., como Higinio Martínez, del Estado de México.