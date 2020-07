Empatan Pumas y Águilas; desilusionan por el poco nivel mostrado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Pumas y América empataron sin goles en la Copa por México, aburriendo a los televidentes y dejando sin espectáculo al torneo, que había levantado altas expectativas en este encuentro.



Hubo más pasión de parte de la gente que desobedeció y se apareció en las inmediaciones del Olímpico que en los actores de este partido, donde no hubo mucho qué recodar.



Pumas tuvo un buen arranque, ahora sí se blindó para que las críticas no les llovieran y Sebastián Saucedo fue quien estuvo más cerca de abrir el marcador.



El jugador nacido en Estados Unidos se tuvo que retirar al minuto 23 por un tirón en el muslo y a partir de ahí el equipo bajó su producción ofensiva.







‘Pollo fantasmal’



El “fantasma” de Alfredo Saldívar se apareció en el Olímpico Universitario, pues el veterano portero Alfredo Talavera regaló dos balones que de milagro no terminaron en gol.



El América tuvo en “Tala” a su mejor aliado y se notó que todavía no se entiende con la zaga y le faltan más horas de acoplamiento.







¿Y el cubrebocas?



Hubo más espectáculo en la banca con el técnico Miguel Herrera sin cubrebocas y encarándose con el cuerpo técnico de Michel, que de parte de los 22 futbolistas en el terreno de juego.



Demasiados jóvenes y suplentes para este segundo encuentro, donde no se vio la pasión de otros tiempos.