Empeora abandono de ancianos durante pandemia en la CDMX

Al considerarlos una población más susceptible de contraer, el abandono de ancianos se agudizó en el Estado de México.Algunos municipios registran de dos a tres reportes semanales por violencia contracuyos familiares los dejan encerrados bajo llave, sin alimentos, o de plano los abandonan en la calle para evadir darles cuidados.Ense presentaban uno o dos casos de este tipo cada 15 días, pero la incidencia de duplicó. Además, en muy pocos casos se presentan denuncias penales y se castiga a los responsables, admiten autoridades., dijo que la pandemia agudizó este problema porque en muchas familias el proveedor principal perdió su empleo. La falta de recursos y vivir en hacinamiento dificulta cuidar a los adultos mayores.En algunos hogares enlos abuelitos se han vuelto una carga y la violencia hacia ellos es constante, afirmó Carlos Vázquez, procurador municipal de Protección a Niños y Niñas.Detalló que, aunque el año pasado detectaron esta situación, de noviembre a la fecha son más visibles los casos abandono en la calle.Mucha gente abandonó a los adultos mayores porque piensan que son un foco de infección y,. Por esas razones los familiares prefieren sacarlos de sus domicilios”, indicó.En plena pandemia, abuelitos son encerrados, sin comer, víctimas de violencia física y sicológica o abandonaos en la calle, fenómeno que se ha agudizado en la entidad, al considerarlos más susceptibles de enfermarse y no querer cuidarlos.En la mayoría de los municipios mexiquenses se presentan entre dos y tres reportes a la semana de este tipo de violencia en contra de adultos mayores de 60 años, por lo que, tan sólo en Nezahualcóyotl, de uno o dos casos que se presentaban cada 15 días ahora se duplicó.Sin embargo, en muy pocos casos se presentan denuncias penales y se castiga a los responsables, principalmente familiares directos de las víctimas., de la Rosa, subdirectora de Atención a Víctimas y Célula de Búsqueda de Personas, explicó que el fenómeno se ha agudizado debido a que, en este municipio, un gran porcentaje de familias viven en hacinamiento y por la pandemia permanecen más tiempo en los hogares, aunado a que en muchos casos el proveedor perdió su empleo, lo que detona problemas de manutención y cuidado de los adultos mayores quienes, incluso, muchos padecen enfermedades crónicas.Comentó que otro de los factores que inciden en el maltrato y abandono es el quererlos despojar de algún inmueble o pertenencias.Por su parte,, procurador municipal de Protección a Niños y Niñas, explicó que, en muchos hogares de Ecatepec, los abuelitos se han vuelto una carga, por lo que la violencia hacia ellos es una constante.El incremento de la violencia contra los adultos mayores se ha dado, tanto física, sicológica y económicamente, así como discriminación al tener una edad avanzada”.Aunque a principios del año pasado ya se tenían registros de abusos contra este sector, de noviembre a la fecha han aumentado los casos de personas que han sido abandonadas en la calle por parte de sus familiares.Por ejemplo,, fue encontrado sentado en una jardinera en el centro de Ecatepec, con problemas para respirar y esperando que a alguien lo auxiliara.El señor Felipe relató que un médico le solicitó que se realizara unos estudios y la prueba de Covid-19, pero sus familiares ya no quisieron hacerse cargo de él.Otro caso es el de la señora, originaria de Oaxaca, quien relató que familiares la llevaron a vivir con su hermano en la colonia Tablas del Pozo, en Ecatepec, con el pretexto de que había contagios en el entorno en el que vivía.Sin embargo, al llegar a Ecatepec le dieron la noticia de que su hermano había fallecido y se quedó con sus sobrinos, quienes en un primer momento le habrían permitido quedarse, pero más tarde la sacaron a la banqueta a “tomar el sol” y ya no la dejaron entrar.Más tarde fue rescatada y, según el médico legista, Emma presentaba lesiones en el cuerpo. Al cuestionarla, aceptó que sufría golpes y le aventaban la comida.Vázquez explicó que “muchas familias nos han dicho que, o los cuidan o se queda en su casa a enfermarse, entonces prefieren sacarlos. Lo que nosotros hacemos es brindarles la primera atención, explicarles que no están solos, porque los adultos mayores tienen mucho miedo a salir, ya que no saben qué va a pasar con ellos”, apuntó.En el, 10.2% de la población es mayor de 60 años y, por lo menos, 40% vive solo por lo que deben salir a las calles a buscar su comida, alimentos y medicamentos.Otros más, para no cuidarlos, los dejan encerrados bajo llave en sus casas, como Emma, de 80 años, quien fue rescatada por una ventana, tras pedir auxilio desde su domicilio, pues aseguraba que no le daban de comer.La anciana suplicó que no la dejaran, que fuera llevada con la policía si era necesario, pero no podía quedarse más.Actualmente, en el albergue, de Ecatepec, hay 25 abuelitos de entre 61 y 80 años que fueron abandonados y que reciben atención médica y sicológica.Aunque muchos han sido ubicados con otros familiares, hay personas que tienen en Nezahualcóyotl y Ecatepec más de dos años viviendo en albergues, por haber perdido todo.El gobierno federal privilegió la vacunación contra covid-19 a los adultos mayores de 60 años, quienes tienen preferencia en la atención que les brindarán las brigadas Correcaminos.Esta semana se abrió un portal para que se registraran y obtuvieran un folio.El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya se solucionaron los “pequeños incidentes” que en los primeros días tuvo la plataforma para el preregistro de vacunación de los adultos mayores.Recordó que las familias deben estar tranquilas, porque nada tiene que ver el orden de registro con la aplicación de la dosis.Explicó que todas las personas de 60 años en adelante tienen derecho de acceso a la vacuna y la prioridad está marcada por la edad de arriba hacia abajo, del mayor al menor, y tener o no alguna comorbilidad, como diabetes, hipertensión u obesidad.En tanto, en redes sociales, cada vez son más los usuarios que celebran que sus adultos mayores, ya lograron obtener su registro en la página http://mivacuna.salud.gob.mx y ahora sólo esperarán a que los contacten por vía telefónica para informarles sobre cuándo y dónde les aplicarán la vacuna contra Covid-19.