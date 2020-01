Empeoran estados en servicio de recolección de basura

Ciudad de México.- El servicio de recolección de basura a nivel nacional no sólo es deficiente sino que ha empeorado en los últimos ocho años en casi la mitad de las entidades del país.



El Sistema de Información de Derechos Sociales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela que entre 2010 y 2018, 14 estados redujeron su capacidad de recolección y manejo de residuos.



Además, en otros cinco estados, 4 de cada 10 habitantes no cuentan con este servicio, según los datos dados a conocer por el organismo evaluador de la política social.



Tabasco es la entidad en donde más ha crecido la población que habita en viviendas que no cuentan con recolección de basura, al pasar de 35.5 por ciento en 2010 a 39.4 en 2018.



Durante el periodo en revisión, la entidad fue gobernada por el priista Andrés Granier y el perredista Arturo Núñez, enfrentando graves problemas financieros.



Tabasco se encuentra muy por debajo de la media nacional, toda vez que, según el sistema que mide la calidad en el acceso a los derechos sociales, en 2018 cerca del 85 por ciento de la población de todo el País habitaba en viviendas con este servicio.



El estado que registra el mayor porcentaje de población sin servicios de recolección de basura es Guerrero, con 44.6 por ciento. Le siguen Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche.



Según el sistema, entre los estados en los que disminuyó la población que recibía este servicio están Baja California, que pasó de 97.5 a 93.7 por ciento, siendo gobernada por los panistas José Guadalupe Osuna y Francisco Vega.



En tanto, Zacatecas bajó de 75.8 a 72 por ciento en las administraciones de los priistas Miguel Alonso y Alejandro Tello; Quintana Roo pasó de 88.1 a 85.5 bajo las gestiones del priista Roberto Borge y del aliancista Carlos Joaquín (PAN-PRD), y Coahuila de 94.3 a 91.8 con los hermanos priistas Humberto y Rubén Moreira.



En contraste, las entidades federativas que mejoraron su acceso fueron Guanajuato, que pasó de 93.8 a 94.9 por ciento; Puebla que aumentó de 78.3 a 83.4 por ciento y Guerrero de 51.6 a 55.4 por ciento, aunque sigue siendo el estado con menor nivel de cobertura.



San Luis Potosí también mejoró, al pasar del 70 al 73.5 por ciento de la población, Chiapas de 53.6 a 57.1 por ciento y Querétaro de 95.6 a 98.6 por ciento.