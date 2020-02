Empieza la lucha en la oficina: La Rebelión de los Godínez

Escuchar Nota

“Esta padre porque de pronto hay tanto en México y en el mundo que, venir al cine a divertirte está increíble.

“Creo que vienen tiempos muy buenos para México en el ámbito de industria cinematográfica, debemos de seguir buscando historias nuevas y dejando en alto el nombre de México”, aseguró Mauricio Argüelles.

“Es una comedia muy ligera. No me identifico para nada con mi personaje, ella es grosera, hipócrita y yo no soy así”.

Cuando tienes a un villano muy fuerte por vencer, la solución está en la unión. Y si ese malvado ente es tu jefe, qué mejor que organizarte con todos tus compañeros y declararle, ¡la guerra!En este enfrentamiento se vale todo, incluso esconderle los tuppers con su arroz durante la comida, no importa cómo, el chiste es derrocar al poderoso.Una comedia con tintes de drama es lo que ofrecerá, donde en una oficina, unirán fuerzas en contra de la jefaY antes de empezar con el enfrentamiento, el elenco de la nueva cinta mexicana se reunió este lunes para disfrutar del proyecto final, mismo que llegará a los cines este viernes 28 de febrero.desfilaron por la alfombra roja que se llevó a cabo en un centro comercial de Polanco.“Antes nos comparaban con el filme de Mirreyes Contra Godínez, y lo curioso es que nosotros filmamos la película antes de que saliera esa.“Cuando los vimos en el cine nos sorprendimos, pero todos somos amigos, compañeros, no hay competencia, el cine mexicano es el que importa”, afirmó Egelhaaf.Para De Regil, este proyecto fue un reto ya que recientemente finalizó un melodrama de acción.“Siempre que me invitan a hacer comedia me encanta y, principalmente lo hago, para que se la pasen bien los espectadores”, sostuvo la exprotagonista de Rosario Tijeras.El elenco dijo estar convencido de que el filme, dirigido porayudará a mejorar las propuestas nacionales fílmicas.De Regil interpreta a Tania, la jefa de operaciones de la compañía Relotech, una mujer ruda, con poco tacto, que le hace la vida imposible al nuevo, Omar Buendía.Bárbara explica que cada vez que la invitan hacer comedia, ella dice que sí, porque ante la difícil situación que se vive en el país, la gente necesita reírse y pasarla bien un rato.