Emplazan a huelga a Volkswagen Puebla

Puebla, Pue.- El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen de México (Sitiavw) presentó el emplazamiento a huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con lo que da inicio el proceso legal para la revisión contractual con la empresa.



A respecto, el secretario de esa organización obrera, José Juan Hernández, dijo que en esta ocasión que negociarán el Contrato Colectivo de Trabajo es prematuro hablar de que ahora no existen condiciones para que los 7 mil 695 agremiados reciban mejoras en su ingreso y prestaciones.



El sindicato en esta ocasión solicitó 12% de aumento salarial a la armadora alemana que tiene su planta en el municipio de Cuautlancingo.



Explicó que en los siguientes días, la Junta Federal deberá emplazar a la empresa alemana y notificar a su comité, para que inicien las pláticas a efecto de llegar a un arreglo. Sin embargo, aclaró, no impide que las partes puedan iniciar pláticas tendientes a resolver la revisión contractual, para no llegar a la fecha fatal, dado que es un desgaste para ambas partes.



En tanto, la armadora también entregó un pliego petitorio a la dirigencia sindical, el cual está analizando y discutiendo, mientras que las negociaciones entre ambas partes continúan.