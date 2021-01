Emplazan a Morena por reposición de proceso en BCS

Escuchar Nota

"La Comisión ya está obligada en tiempo a responder porque ya hay una resolución de parte del Tribunal y tiene que resolver en un plazo máximo de tres días, si no responde el Tribunal estaría obligado a responder a favor o en contra sobre mi queja", dijo Lage a REFORMA.



"No tiene mérito (ese proceso) porque se está queriendo imponer a Víctor Castro como candidato sin haber realizado una encuesta con el consenso de los participantes, no se siguieron los procedimientos de la convocatoria.



"Entonces no tiene mérito el que se haga un nombramiento a Castro como defensor de la 4T por Mario Delgado, como avalando una encuesta que no existió en la legalidad y que pareciera más un acto de promoción a favor del propio Víctor Castro por parte de Mario Delgado, esa es la verdadera violación a la democracia porque está tomando partido el propio presidente, o es autoridad o es promotor de Víctor Castro", reclamó el bajacaliforniano.



"Como el tiempo es muy corto se agotó la instancia del partido, y el partido no resolvió, ni la Comisión de Honestidad y Justicia. Al retrasar el proceso lo que hice fue solicitarle al Tribunal que resuelva la Comisión, pero sin duda hubo una dilación a propósito de la Comisión", reprochó.



"Lo que pido es que se reponga el procedimiento nada más, que se reponga la convocatoria del proceso y se sigan los cauces legales, no la simulación que existe hoy en día y que sólo va a quedar como precedente para mí sino para todo el país", advirtió Lage, que también busca la candidatura de Morena para la gubernatura de Baja California Sur.



