Emplea Doña Lucha a comediantes, le entra Lecuona a varias chambitas

Saltillo, Coah.- La crisis económica y el nulo crecimiento del país afecta a todos por igual, incluyendo a aquellos profesionales que se dedican a provocar las risas de los demás, por eso tienen que hacer “chambas” que ni se imaginan para sobrevivir a fin de mes y que la emblemática Doña Lucha (Mara Escalante) les asigna por medio de su compañía de recursos humanos.



Ante el panorama crítico, un grupo de comediantes y standuperos encuentran la única salida a sus problemas financieros aprendiendo diferentes oficios, experiencias que el público podrá conocer en DL y Compañía, un nuevo formato dentro de la comedia mexicana que se estrenará el 16 de marzo a las 20:30 horas por Canal 5 de Televisa.



“Al final, el hecho es encontrar nuevos trabajos porque entre los comediantes la mayoría no sabemos hacer casi nada”, explicó, en entrevista con Zócalo, la actriz y standupera Marcela Lecuona, quien forma parte de esta nueva compañía de Doña Lucha.



En 10 capítulos, una decena de comediantes aprenderá un oficio diferente. En el caso de Marcela, ella se adentró en el trabajo de los sopladores de vidrio, “y ahí estás quemándote y rompiendo todo, y al final dices ‘no sirvo para nada’”, recordó entre risas.



Entre el elenco de este proyecto que encabezan Lalo Suárez y Mauricio Castillo, en la producción y dirección, respectivamente, destaca la participación de comediantes consolidados en la televisión, como Edson Zuñiga “El Norteño”, Dalilah Polanco, Javier Carranza “El Costeño” y Bárbara Torres; así como la presencia de standuperos e influencers, como Manu Nna, El Jiots y Ale Rivera “La Jarocha”.



“Hay de todo un poco, Mara Escalante es lo máximo, y es que el comediante está loco, estamos locos y dementes”, enfatizó la standupera.







Ejercicio de empatía



Marcela Lecuona destacó que los programas de este nuevo proyecto no cuentan con un guion preestablecido por la producción, ya que la dinámica consiste en salir y vivir la experiencia de trabajar en diferentes oficios, asesorados por el experto de ese ámbito.



“Todo lo que van a ver es verdad porque vamos a trabajos y nos enseñan oficios que, por lo regular, damos por sentados en nuestra vida diaria, entonces Doña Lucha nos va a acomodar para ver cuál es el mejor”, ahondó Marcela.



Asimismo, puntualizó que la dinámica del proyecto termina por ser un ejercicio de empatía en medio de situaciones cómicas que mantendrán al público al filo de su televisión.



“Va a ser muy divertido y conmovedor ponerse en los zapatos de la otra persona.“Realmente hacen falta este tipo de proyectos de comedia con mucho corazón. Es una comedia muy bonita con la que queremos que la gente vuelva a reunirse para ver un programa de televisión, como lo hacía antes”, mencionó.



Por último, Lecuona detalló que está a punto de grabar la segunda temporada de Lorenza, donde participa a lado de Bárbara Torres, por lo que sus shows de stand up se limitarán a la Ciudad de México, Querétaro y Puebla los próximos dos meses.