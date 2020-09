Escuchar Nota

"Me gustaría saber qué pasó con mi madre esos días, yo también tuve coronavirus en esa época y estuve 30 días ingresada cuando nos enteramos de la muerte de mi madre, ya estaba incinerada", dijo la mujer confundida.

Como si se tratara de una telenovela,, por si fuera poco, tomó decisiones sobre el cadáver que no le correspondían sin informarle a los hijos. El curioso caso se registró en la ciudad dey ahora es conocido en todo el mundo.Se trata de, una abuelita de 75 años de edad que. Resulta quey fue hasta el tiempo que los hijos se percataron de la situaciónDe acuerdo a, las autoridades locales. La funeraria cooperara con las diligencias para determinar si hubo algún delito.No cabe duda que el acto de la mujer podría ser señalado como "", sin embargo, un factor que favoreció demasiado la situación, fue que, incluso pasó un tiempo para que se dieran cuenta de lo que había ocurrido. No obstante,Una de sus hijas de nombre Rosana, argumentó que, y no es todo, hasta lasde los seguros de doña Pilar.Asimismo, confesó con preocupación que, si no queComo era de esperarse, desatando un gran debate.