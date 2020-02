Empleadas domésticas: mujeres invisibles en el hogar de otros

Escuchar Nota

padecen el “síndrome de la mujer invisible”. No existen para elni para el de la Vivienda y en casos extremos tampoco para sus empleadores.de su vida a este tipo de labores. Ella denuncia lo cruel que resulta ser empleada doméstica en una sociedad sin respeto por la mujer y el esfuerzo que representa., te ignoran cuando estás limpiando. A mí eso me da mucha rabia porque a la gente no le importa lo que hacemos”, expresa Victoria, quien tiene 72 años y un problema en las articulaciones del brazo izquierdo.Hace 35 años, la repentina muerte de su esposo,la hundió en una profunda depresión y en la necesidad de conseguir un trabajo para mantener a su media docena de hijos.y además amaba a sus hijos; conmigo fue una persona especial. Casada, vine a gozar lo que no gocé de niña porque en mi casa sufrí malos tratos y golpes que me dejaron lisiada”, narra Victoria en la sala de su casa, ubicada sobre la calle Pedro Ampudia en La Minita, una de las colonias más populares de la ciudad.y le heredó una pensión de apenas 400 pesos mensuales para ella y sus seis hijos. El dinero no alcanzaba para cubrir sus necesidades.y no me alcanzaba para pagar luz, comprar el gas y para la comida, la vestimenta y la escuela, pero yo le pedía a Dios que me multiplicara lo que me daban.para hacerle de comer al resto de sus hermanos porque no tenía para darles ni eso”, reconoce la señora, que entonces fue cuando salió a buscar un trabajo, pero se vio limitada porque solo estudió hasta la primaria.Su primer empleo como doméstica fue con elVictoria tenía que preparar la comida para una cuadrilla completa de trabajadores de la construcción.Después de ese empleo temporal se integró a las casas de reconocidas familias en la ciudad, donde sufrió de la invisibilidad y los regaños injustificados de sus patronas,“Le pagan a uno muy poco, en ese entonces eran, dice Victoria, inconforme porque, a pesar de que entregaba todo el día a su trabajo, no había manera de progresar.La invisibilidad por la que protesta Victoria y otras trabajadoras domésticas es injusta, pues en Coahuila existen 41 mil 686 personas ejerciendo este tipo de empleo, según la Secretaría del Trabajo (Setra).La cantidad de empleadas en hogares en la entidad equivale a la población total del municipio de, lo suficientemente grande para ejercer derechos y tener un lugar en la economía formal.El 93% de lascontrato o seguro médico, es decir, lo hacen de manera informal según datos de la Setra. Esto a pesar de que hace casi un año el Congreso de la Unión aprobó que“Eso es buenoy que puede hacerse de sus cosas materiales, comprar una casa, tener seguro para su familia”, dice Victoria, quien se quedó sin la posibilidad de acceder a esas prestaciones.El Seguro Social incluso activó una plataforma digital, y la Secretaría del Trabajo emprendió una campaña de concientización que hasta el momento no se refleja en la vida de miles de trabajadoras.La condición del “síndrome de la mujer invisible”,tiene gran resistencia, y las víctimas prefieren seguir trabajando por poco que perder su empleo al exigir lo que merecen.