Empleado de Banxico da positivo en prueba de Coronavirus

Ciudad de México.- El Banco de México aseguró que ninguno de los integrantes de su Junta de Gobierno, integrada por el gobernador Alejandro Díaz de León Carrillo y los subgobernadores Javier Eduardo Guzmán Calafell, Irene Espinosa Cantellano, Gerardo Esquivel Hernández, Jonathan Heath, presentan síntomas de coronavirus.



Sin embargo, hace unas horas un funcionario del Banco de México dio positivo a la prueba de Covid-19, informó esta madrugada el instituto central.



Debido al derecho a la privacidad y al ámbito personal no se revela su identidad.



El trabajador no presenta síntomas graves y se encuentra en su domicilio particular siguiendo el protocolo marcado por sus médicos tratantes y por la Secretaría de Salud.



A través de un comunicado el Banco de México afirmó que a fin de seguir los lineamientos correspondientes, se ha establecido comunicación con las personas con quienes tuvo contacto los días previos.



Cabe señalar que hasta este momento los miembros de la Junta de Gobierno no presentan síntomas relacionados con dicha enfermedad.



El Banco de México continuará garantizando el cumplimiento de sus finalidades conforme a los protocolos institucionales previstos para mantener su continuidad operativa y en estricto apego a las indicaciones que emita la Secretaría de Salud.