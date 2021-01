Empleados de Google planean crear sindicato

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un grupo de trabajadores de Google ha anunciado sus planes para crear un sindicato que pertenezca a Communications Workers of America (CWA). Bajo el nombre Alphabet Workers Union, la intención es que todos los empleados y contratistas de la empresa matriz de Google pertenezcan al grupo cuyo objetivo será abordar problemas como la disparidad salarial, las represalias y los controvertidos contratos gubernamentales.



Ahora que el esfuerzo del sindicato es público se estima que los organizadores comenzarán una serie de campañas para obtener votos de los trabajadores de Google. Aunque se sabe que, antes del anuncio, unos 230 empleados y contratistas ya habían firmado apoyando al sindicato.



También se dio a conocer que si el esfuerzo del sindicato en Google tiene éxito, los miembros planean destinar el 1% de su compensación anual al sindicato. El dinero se utilizará para pagar los honorarios legales y organizar al personal, afirmaron.



De acuerdo con los voceros que planean crear el sindicato, su intención no es buscar derechos de negociación colectiva para lograr un nuevo contrato con la empresa. En cambio, Alphabet Workers Union solo representará a los empleados que se unan voluntariamente, incluidos los temporales, los proveedores y los contratistas a pesar de que estos estarían excluidos por la legislación laboral.



Según lo informado por el New York Times (NYT), los contratistas de Google se han quejado durante mucho tiempo de su trato desigual en comparación con el personal de tiempo completo, esto pese a que constituyen la mayoría de la fuerza laboral de Google. No obstante, generalmente carecen de los beneficios de los empleados asalariados. Aunque vale la pena señalar que en 2019, aproximadamente 80 contratistas de Google en Pittsburgh votaron para unirse al sindicato United Steelworkers.



Si logran conformar el Alphabet Workers Union y se unen a la CWA Local 1400, los empleados de Google pertenecerán a una organización que representa a trabajadores en Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont y California.



Sobre el tema, Kara Silverstein, directora de operaciones de personas en Google, declaró a NYT: “Siempre nos hemos esforzados para crear un lugar de trabajo de apoyo y gratificante para nuestra fuerza laboral. Por supuesto, nuestros empleados tienen derechos laborales protegidos que apoyamos. Pero, como siempre lo hemos hecho, continuaremos interactuando directamente con todos nuestros empleados".



Por su parte Parul Koul y Chewy Shaw, presidente ejecutivo y vicepresidente de Alphabet Workers Union, señalaron: “Nos estamos uniendo para crear una voz de trabajador unificada. Queremos que Alphabet sea una empresa en la que los trabajadores tengan una voz significativa en las decisiones que nos afectan a nosotros y a las sociedades en las que vivimos”.



También Dylan Baker, ingeniero de software de Google, habló al respecto: "Esto es histórico: el primer sindicato en una importante empresa de tecnología por y para todos los trabajadores de la tecnología. "Elegiremos representantes, tomaremos decisiones democráticamente, pagaremos cuotas y contrataremos organizadores capacitados para asegurarnos de que todos los trabajadores de Google sepan que pueden trabajar con nosotros si realmente quieren que su empresa refleje sus valores".



Hay que decir que la tendencia a crear sindicatos en la industria de la tecnología está tomando fuerza en Estados Unidos. Por ejemplo, los empleados de la plataforma de financiación colectiva Kickstarter votaron a favor de sindicalizarse el año pasado, siendo los primeros trabajadores administrativos de la industria tecnológica en contar con este modelo de protección.