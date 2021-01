Empleados de la Fonoteca esperan reunión con la Secretaría de Cultura

Escuchar Nota

La Secretaría encabezada por Alejandra Frausto dijo que “inició el proceso de contratación de prestadores de servicios profesionales”. Agregó que se hace un monitoreo “remoto” para la conservación del acervo de Radio Teocelo, y que a diario “se hace una revisión a distancia que permite mantener las condiciones adecuadas de temperatura y humedad de las bóvedas, donde también se encuentran las nueve colecciones y fondos con el reconocimiento y registro que otorga la UNESCO como Memoria del Mundo México”.

“Nosotros sabemos a quiénes se les avisó que no serían empleados y sabemos que las labores sustantivas de la Fonoteca no se pueden llevar a cabo. La Secretaría llama a cierta parte de las actividades como sustantivas, como si la Fonoteca fuera sólo una bodega para soportes de sonido, cuando es más que eso, porque incluye resguardar el patrimonio sonoro pero también, difusión, investigación, restauración y digitalización”.

La dependencia federal también anunció en su comunicado que la programación de la Fonoteca iniciaba con varias actividades. No obstante, Bruno Bartra señaló que “buena parte son producto del trabajo de muchos de los Capítulo 3000”. Por ejemplo, el concierto de la agrupación Diablo Calavera, programada para el 21 de enero, fue hecha por personas que ya no trabajan en la Fonoteca: “Podríamos decir que lo que destacan en ese boletín hace que la Secretaría reafirme que el trabajo de los Capítulo 3000 es sustancial”.

