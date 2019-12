Empleo en primer año de AMLO, el más bajo en los últimos 3 sexenios

“Normalmente en diciembre muchos comercios y negocios cierran, se acaban todas las promociones navideñas que empiezan desde septiembre, hay cierre de inventarios, mucha gente se va de vacaciones, básicamente por circunstancias inherentes no a una industria en particular, sino en general”, detalló Mónica Flores.

estima que en el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, la creación de empleo será 380 mil y 400 mil puestos de trabajo, cifra que representa el nivel más bajo para un mismo lapso en los últimos tres sexenios.La presidente de ManpowerGroup para Latinoamérica, Mónica Flores, indicó que con Vicente Fox hubo 266 mil plazas; con Felipe Calderón 529 mil y conEn conferencia para presentar la Encuesta de Expectativas de Empleo para el primer trimestre de 2020, explicó que el empleo, no solamente en el primer año de gobierno desino desde hace muchos años es insuficiente, desde hace más de una década se sabe que es necesario generar un millón de empleos formales al año para decir que estamos en condiciones óptimas.ManpowerGroup estima que, cifra que representa, en su opinión, un comportamiento normal en esta temporada del año y que no resulta ni positiva ni negativa.Para el primer trimestre de 2020, los empleadores anticipan un ritmo de contratación ligeramente superior a lo que se esperaba para el periodo anterior, con una tendencia neta de empleo de 9 por ciento; no obstante, este nivel es el menor de los últimos siete años para un mismo lapso.De acuerdo con el resultado de la, 13 por ciento de los empleadores encuestados estima que en el primer trimestre de 2020 la plantilla laboral aumentará, cifra ligeramente superior al 12 por ciento que lo consideró para el cuarto trimestre de 2019.En tanto, 5 por ciento de los encuestados prevé que disminuirá y 80 por ciento que se mantendrá sin cambio, mientras que 2 por ciento no sabe.