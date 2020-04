Empresa Cintas no entra en paro

Escuchar Nota

Nueva Rosita, Coah.- Con todas las medidas emitidas por la Secretaría de Salud y sin que hasta el momento se haya presentado algún caso sospechoso de coronavirus entre sus trabajadores, la empresa maquiladora Cintas de Nueva Rosita no ha dejado de laborar durante la contingencia sanitaria, será hasta el próximo viernes 6 de abril cuando gocen de un periodo de asueto por motivo de la Semana Santa.



Exiquio Ortega Arreola, gerente de recursos humanos de la citada fuente de empleo, dio a conocer que son las indicaciones que se tienen por parte de los superiores y la próxima suspensión de labores es la única que se tiene contemplada.



Pese a que es una contingencia mundial y desde hace dos semanas varias empresas aplicaron el “paro temporal” para seguridad de sus empleados, en la maquiladora Cintas no se concretó y continuaron laborando con medidas estrictas y filtros a la hora de entrada y salida.



Dejó en claro que hasta el momento ningún empleado ha presentado síntomas de fiebre durante su chequeo médico que le realizan y el flujo de producción es el mismo, no se ha visto afectado por la crisis económica.



Ortega Arreola agregó que no se tiene índice de ausentismo, aunque existe la incertidumbre por parte de la plantilla laboral sobre la situación que impera, tanto en materia de salud como económica.