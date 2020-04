Empresa dueña de Sports Illustrated despide a icónico periodista deportivo

Escuchar Nota

Maven just fired me from Sports Illustrated. No severance. Nothing. — Grant Wahl (@GrantWahl) April 10, 2020

"Agradecido por tener trabajo, pero la gente que fue despedida de Sports Illustrated al menos tendrá un gran paquete de estímulo económico. Si a nosotros nos despiden el 1° de julio no tendremos nada. Además, Maven redujo mi salario un 30% y quieren hacerlo permanente, lo que es vergonzoso. ¿Quién se aprovecha de una pandemia para reducirle el salario a alguien? Maven y James Heckman" escribió Wahl.

New: Internal memo sent from Maven Founder and CEO James Heckman following the termination of @GrantWahl @SInow: pic.twitter.com/FyVxXIS3ff — Ian Thomas (@byIanThomas) April 10, 2020

Our statement on today’s events and those of the last few months: pic.twitter.com/dDV3LAmsqX — Sports Illustrated Union (@si_union) April 11, 2020

, uno de los medios deportivos más importantes en los Estados Unidos, despidió a, así como también el femenil. Sin duda, una noticia inesperada, ya que Wahl llevaba hasta el momento un total de 23 años trabajando para Sports Illustrated, y que en medio de la pandemia por coronavirus, vio como terminaba su relación.. Sin embargo, sus diferencias con Maven terminaron siendo determinantes para que todo quebrara.le había recortado su salario un 30% en la pandemia por coronavirus, algo que realmente no entendía, sobre todo porque pretendían hacerlo de manera permanente, aun después de todo.Con información de Luis Guillermo Vázquez y As