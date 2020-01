Empresario acusado de feminicidio paga fianza de 6 mdd

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Un empresario de Connecticut, Estados Unidos, que está acusado de secuestrar y matar a su esposa, desaparecida en mayo de 2019 y cuyo cuerpo no ha sido encontrado, quedó en libertad este jueves bajo arresto domiciliario tras pagar una fianza de 6 millones de dólares, según medios locales.



El promotor inmobiliario de origen griego Fotis Dulos, de 52 años, fue detenido en su casa de Farmington este martes, casi ocho meses después de la última vez que se vio con vida a su esposa, Jennifer, madre de sus cinco hijos, con la que disputaba un complicado divorcio desde 2017.



Jennifer Dulos, de 50 años, desapareció el 24 de mayo del año pasado después de dejar a sus hijos en la escuela, en un barrio acomodado en la localidad de New Canaan, adonde se había mudado, con un vehículo que más tarde fue hallado abandonado en un parque a varios kilómetros.



La mujer había dicho ante el juez en el procedimiento de divorcio que estaba "asustada" de su marido, que presentaba actitudes "amenazadoras y controladoras", y cuando pidió la custodia de sus hijos temió que tomara "represalias" contra ella, según la cadena ABC.



El caso saltó a los titulares cuando las autoridades encontraron esponjas empapadas con sangre de la mujer en contenedores de basura en la cercana capital del estado, Hartford, y videos de cámaras de seguridad que aparentemente mostraban a Dulos deshaciéndose de bolsas en más de 30 puntos a lo largo de una avenida.



Dulos y su pareja, Michelle Troconis, de 44 años, fueron detenidos en junio de 2019 y acusados de alterar o fabricar pruebas físicas, así como de obstaculizar la justicia, a lo que se declararon no culpables, por lo que fueron puestos en libertad.



Las autoridades este martes detuvieron a Fotis Dulos y a Troconis, que ya eran objeto de investigación, y a una tercera persona, el abogado Kent Mawhinney, amigo del empresario.



A Troconis y Mawhinney se les acusó de conspirar para cometer un asesinato, con fianzas de 1.5 millones y 2 millones de dólares, respectivamente.



De acuerdo con The New York Times, las órdenes de arresto de la policía de Connecticut revelan que Mawhinney ofreció una coartada a Dulos y lo vinculan a una posible "fosa" situada en un club de armas que este fundó y en la que un miembro halló cal y una lona, aunque no se han encontrado restos humanos.



A falta de su cuerpo, las órdenes de arresto de la policía se basan en pruebas de ADN y circunstanciales, que según el jefe forense apuntan a que Jennifer Dulos sufrió "lesiones a las que no se puede sobrevivir", cita el diario.