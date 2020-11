Empresario de Coahuila ofrece 10 mdp a quien presente pruebas contra el Díoxido de cloro

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- A través de redes sociales, Pedro Luis Martín incluso ofreció 10 millones de pesos a quien le demuestre que alguien ha muerto por consumir dióxido de cloro.En redes sociales, la ex candidata a diputada local de Coahuila en el distrito 9 por el Movimiento Ciudadano, Marien Barrientos, realizo un en vivo junto al empresario y accionista de los supermercados, Pedro Luis Martín Bringas, quien declaró que logró vencer al covid-19 con un tratamiento basado en dióxido de cloro. Martín Bringas aseguró que el dióxido de cloro no es malo e incluso ofreció 10 millones de pesos a quien le demuestre lo contrario. “Yo tomo dos botellas de 10 mililitros al día. Yo le doy al que me demuestre que hay un intoxicado por dióxido de cloro, le doy 10 millones de pesos, es más un muerto en el mundo”.“Yo tomo dos botellas de 10 mililitros al día. Yo le doy al que me demuestre que hay un intoxicado por dióxido de cloro, le doy 10 millones de pesos, es más un muerto en el mundo”.Durante la transmisión, mencionó que hace tiempo él se contagió a pesar de mantenerse aislado, por lo que fue gracias a recomendaciones de un amigo que procedió a entrar en un tratamiento basado en dióxido de cloro, asegurando que no se arrepiente, pues ha encontrado muchos beneficios.