Empresarios dudan en invertir

Para el sector empresarial “este” no es un buen momento para invertir en México, y urgen condiciones de certidumbre que ofrezca el nuevo Gobierno para alcanzar las tasas de crecimiento económico aspiradas de 4 por ciento.De acuerdo con el reporte del INEGI, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) manufacturero se colocó en 51.5 puntos durante marzo, y aunque solo reportó un avance mensual de 0.1%, no obstante todavía no consideran que sea el momento adecuado para invertir.“El indicador de confianza empresarial muestra que los directivos empresariales no consideran que sea buen momento para invertir. En los sectores de construcción y comercio, el indicador que recoge esta percepción se ha mantenido 94 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, mientras que en el sector manufacturero se acumulan 136 meses”, resaltó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).El organismo privado consideró “sorpresivo” el resultado que mostró la actividad productiva durante el primer mes del año.Además, el repunte mensual de 8% en la inversión fija bruta representó su mayor avance en los últimos 23 años.“Lo interesante es que este comportamiento puede haber respondido precisamente a la problemática situación al cierre del 2018 y el inicio del presente año. Pese al mejor desempeño es de esperarse que la tendencia descendente se mantenga”, proyectó el organismo privado que dirige Carlos Hurtado.