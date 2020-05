Empresarios estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE: AMLO

Escuchar Nota

“Si no ponemos orden, va a seguir lo mismo: la corrupción, van a seguir viendo a México como tierra de conquista como lo hacían, venían las empresas extranjeras a saquear, saquearon más en este periodo neoliberal que durante los tres siglos de dominación colonial, hicieron lo que quisieron y la verdad me sorprende que algunos, no todos, empresarios mexicanos defiendan este régimen de corrupción, si a todos nos conviene que haya honestidad”, recalcó.

“¿Cuáles beneficios se obtuvieron? Nada. Bajó la producción, acabaron con la industria petroquímica, dejaron en ruina las refinerías, se esmeraron en no construir una refinería en 40 años, aumentaron lo que quisieron el precio de las gasolinas”, añadió.

“¿De qué se beneficiaron los consumidores si subían y subían el precio de la luz? ¿Por qué entonces no protestaban los que ahora se inconforman? ¿Cómo va a salir adelante el país?, ¿cómo va a desarrollarse México?, ¿cómo se va a impulsar su industria, sus actividades productivas si el precio de la luz es más caro que en otras partes del mundo?”, cuestionó.

“Están en su derecho, lo hemos dicho en otras ocasiones. El gobierno que encabezo representa a todos los mexicanos. Ese es uno de los cambios sustanciales, de los más importantes, lo que distingue a la nueva etapa que se está viviendo en México. En lo que tiene que ver con las actividades públicas, hay una separación entre el poder económico y el poder político”, apuntó.

“Venían las empresas extranjeras a saquear. Saquearon más en este periodo neoliberal que lo que saquearon durante los tres siglos de dominación colonial. Hicieron lo que quisieron y la verdad me sorprende que algunos, no todos desde luego, empresarios mexicanos, defiendan este sistema, este régimen de corrupción”, aseveró.

