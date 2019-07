Empresarios piden abatir violencia; preocupa incertidumbre

A un año de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, la violencia que se vive en el país es uno de los principales retos que enfrenta su gobierno, plantearon empresarios y funcionarios.Para Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario e integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la situación de violencia que se vive en México es preocupante porque ésta “sigue fuerte” y se necesita trabajar en equipo para erradicarla.Pero no es lo único que le preocupa al líder empresarial, quien señaló que hay deficiencias también en el presupuesto y la gobernanza.Bosco de la Vega, quien acudió como invitado al informe del presidente López Obrador, hizo un balance positivo respecto del tema de la corrupción. En contraste, sin embargo, refirió que la caída del PIB del primer trimestre menor 0.2% es muy mal indicador.En el mismo sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó sobre el hecho de que las estrategias del presidente López Obrador en materia económica, de seguridad, migración y grandes proyectos de infraestructura generan incertidumbre y preocupación toda vez que la baja inversión y la falta de crecimiento despiertan alertas en el ámbito económico.En contraste, los diputados federales Gerardo Fernández Noroña y Sergio Mayer se dijeron optimistas de que el gobierno de la Cuarta Transformación está haciendo cosas a las que se comprometió pese a las dificultades que debe enfrentar.Por su parte, la dirigencia colegiada del PRD afirmó que a un año del triunfo de López Obrador no hay nada que celebrar, por más que se quiera presentar y maquillar las cifras, la realidad vuelve a pegarle en la frente al Presidente.Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), celebró el primer año del triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un líder que lucha por la justicia y la equidad, y combate la corrupción.Sostuvo que el Presidente dice las cosas como son porque no tiene compromiso con ningún grupo político corrupto o empresarial.A siete meses de haber iniciado el gobierno de Andrés Manuel López y a un año de su triunfo en las elecciones presidenciales, México se encuentra “en una etapa complicada como en toda transición”, pero aun así el balance de estos primeros meses es positivo, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.Entrevistado por Francisco Zea para Imagen, el legislador destacó que las grandes transiciones en el mundo son complejas, difíciles y con muchas resistencias e intereses, sin embargo, reconoció el presidente López Obrador ha sido capaz de sentar las bases de la denominada Cuarta Transformación.Para Monreal, estos primeros meses de la administración reflejan un balance positivo, particularmente en tres aspectos: “honestidad, austeridad y sobriedad”. Destacó que la principal cualidad ha sido haberse “sacudido de toda la parafernalia del poder”.A un año del triunfo electoral como presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador, Edna Jaime y Eduardo Bohórquez dijeron que lo que hay que celebrar es el triunfo de la democracia.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la Fundadora de México Evalúa dijo que se debe reconocer que las alternancias son posibles a través de medios institucionales, pero se debe estar atentos a mantenerlos.Bohórquez, director General de Transparencia Mexicana, coincidió en celebrar la democracia electoral de representación, pero aclaró que donde aún falta mucho por hacer es en materia de democracia participativa y democracia directa.