Empresas despiden empleados en diciembre; evitan pago de prestaciones

Ciudad de México.- El gobierno Andrés Manuel López Obrador inspeccionará a las empresas para que eviten dar de baja a sus trabajadores a final de año con el objetivo de no pagar aguinaldos, vacaciones y otras prestaciones.



En conferencia de prensa matutina, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) Luisa María Alcalde señaló:



“Estamos identificando nóminas enteras que se dan de baja y quiere decir que esto es violatorio de los derechos laborales de las mujeres y hombres que viven de su trabajo y también de las leyes del IMSS, se van estar monitoreando. Se van hacer inspecciones que no son nuevas, llevan tiempo atrás, pero durante mucho tiempo no hubo consecuencias”.



Agregó que la Ley Federal del Trabajo señala que el empleo es continuo y solamente se justifica que sea eventual o por obra determinada cuando las funciones así lo determinen.



“Esto quiere decir, que si tenemos un trabajo que va a continuar en enero, no hay una justificación para que se den de baja en diciembre y recontratarlos en enero. No pueden dar de baja a los trabajadores solamente para evadir cuotas, para no pagar vacaciones, para no pagar aguinaldos”, aclaró la titular de la STPS.



Alcalde Luján resaltó la inclusión de los trabajadores del hogar en el pago del aguinaldo.







“En estos tiempos de cambio nos toca a todos hacernos responsables frente a nuestros trabajadores”, afirmó la funcionaria.