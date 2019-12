Empresas evaden $500 mil millones con outsourcing: ‘Napito’

El senadorafirmó que los trabajadores contratados bajo el esquema de subcontratación conocido como outsourcing están siendo explotados pues las empresas no les pagan las prestaciones que por ley les corresponden; además de que este sistema supone una gran problema para el país, pues las empresas tampoco pagan sus contribuciones a las instituciones sociales como el IMSS e Infonavit., el legal y el ilegal, la legal es aquella que está permitida en la ley porque está dedicada a especialidades técnicas o altamente científicas que requieren las empresas o trabajos temporales. El ilegal es el que es un problema grave para este país, es el que utiliza facturas falsas, el que evade al fisco federal, el que niega el derecho de los trabajadores con el reparto de utilidades, el que no contribuye como debería a las instituciones sociales del país las cuotas que debería en el Seguro Social, el Infonavit o en los sistemas de pensiones.el otro sigue funcionando."Trabajadores que están bajo ese sistema están siendo explotados, que no les han pagado, su reparte de utilidades al que tiene derecho ante la ley, porque lo que sucedesimulan que trabajan para otra empresa de servicios y esa empresa no reporta utilidades porque para eso lo hacen, para evadir el pago de utilidades, por un lado. Esta empresa tiene condiciones en la que nos respeta los derechos de los trabajadores y como emiten facturas falsas entre ellos no contribuyen al fisco federal", afirmó el senador morenista en entrevista con Elisa Alanís para Milenio Televisión.este esquema se evaden alrededor de 500 mil millones de pesos, "este es un problema grave para el país, no hay una economía que se sostenga en base a toda esta evasión fiscal", afirmó.Además, señaló que más allá de la corrupción y la mala administración, este esquema supone un gran problema para instituciones como el IMSS y el Infonavit, por lo que dijo que esta situación debe cambiar.que tiene no es la falta de medicinas, de hospitales, de vacunas, la corrupción es grave, pero el principal problema histórico del Seguro Social es queno tiene los recursos porque todos estos trabajadores que están bajo el sistema de outsourcing y estas empresas que lo manejan no aportan lo que correspondería y entonces van a segur siempre en déficit, en crisis y es un círculo vicioso porque no tiene para medicinas ni para hospitales porque no tiene recursos, y en el Infonavit es lo mismo y el sistema de pensiones, entonces eso tiene que cambiar".dijo que el dictamen para eliminar el outosourcing se aprobó en comisiones pero los coordinadores parlamentarios del Senado decidieron parar la discusión ante el pleno ya que convocarán a un parlamento abierto para tomar en cuenta todas las consideraciones tanto de los líderes de los trabajadores y de las empresas, pero señaló que este tema continuará sobre la mesa.