Empresas mexicanas alzan la voz contra doblaje mal hecho

Preocupadas por el doblaje hecho con programas que cambian el idioma original al español, cuatro empresas mexicanas crearon un frente a fin de establecer estándares de calidad y profesionalismo en la industria.Representantes de las firmas que conforman el bloque plantearon que aun cuando México tiene cautivo a por lo menos 70 por ciento del doblaje en América Latina, cada vez se apuesta más por el doblaje mal hecho que ofrecen nuevas herramientas tecnológicas."Estamos viendo que existen intentos en la industria para calcar el modelo de una plataforma de movilidad a la industria del doblaje, es decir que cualquier persona que dispone de un micrófono y un sistema de grabación es sujeta a hacer doblaje."Son plataformas que puede funcionen para cierto tipo de contenidos, pero no para los contenidos que tienen la pretensión de transmitir una cultura con responsabilidad y calidad”, externó Charles Barthe, presidente del Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje (Cemid).De acuerdo con el presidente de la instancia recién creada, unas 380 cintas necesitaron doblaje en 2018 y 80 por ciento fue hecho en México. Sin embargo, es necesario potenciar la calidad que emana el país para seguir compitiendo en el mercado.Carlos Sánchez, vicepresidente del Cemid, expuso que en muchas partes del mundo el doblaje se está haciendo de manera más sencilla, relajando la calidad, y que los clientes que no hablan el idioma y necesitan el español a veces buscan presupuestos más baratos por lo que se van con otros.Por ello, dijo, es urgente promover la industria nacional, fomentar el desarrollo del recurso humano, establecer estándares de calidad y profesionalismo, así como construir acuerdos generales de servicios, objetivos que persigue el Cemid.De acuerdo con Sánchez, "en los últimos 20 años se ha perdido mucho del potencial porque en otros territorios se ha vuelto más barato realizarlo y nuestra misión es competir con calidad, eficiencia y profesionalismo a fin de recuperar y hacer crecer el mercado. Aunque seguimos siendo líderes hay que empujar la industria”.En México hay 35 estudios de doblaje con altos estándares de calidad, más de mil 500 actores del ramo profesionales y la industria genera mil empleos directos y seis mil indirectos con un crecimiento de siete por ciento, en promedio, anualmente.De ahí que el propósito del Cemid es mantener el liderazgo y el prestigio del doblaje nacional en LatinoaméricaMéxico sigue estando a la cabeza en esa actividad en Latinoamérica, aunque Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y El Salvador luchan por conquistar el mercado.Para hacer frente a esa competencia el organismo ofrece agrupar estudios, mejorar la calidad del doblaje, desarrollar actividades que fortalezcan el recurso humano (más profesionalización) y establecer acuerdos generales de servicios porque el español tiene reglas técnicas, estéticas y de interpretación.Por eso la necesidad de un organismo autónomo que promueva la industria pero que también trabaje en el análisis y las estrategias para una sana competencia."Consideramos que el hecho de tener un micrófono no te hace poder hacer doblaje, es una suma de talentos con calidad (...) Buscamos limitar la cantidad de amenazas que puedan existir, tanto legislativas como de mercado, y vivir por nosotros mismos con calidad y talento”, dijo a Notimex Charles Barthe, de Labo.El presidente del organismo reiteró que están pendientes de las amenazas que enfrenta la industria en relación con las tecnologías que promueven un doblaje automático o subtitulado automático pues “eso no puede tener la calidad que como empresas mexicanas ofreceremos”.No están cerrados a que se incorpore la tecnología a la creación humana, más no a la suplantación de la creación por máquinas porque el doblaje es una “industria creativa” y necesita de humanos profesionales.El Cemid está conformado hasta ahora por cuatro empresas: Labo, encargada de producir doblajes de las películas de 20th Century Fox y Dreamworks Animation, distribuidas por Videocine Distribución y series de DreamWorks / Netflix.Por Caaliope, una empresa mexicana encargada de realizar doblajes de series para Fox, como la primera y segunda temporada de "The Resident" o para Canal+ SectionZero, así como American Gods para Starz, entre otras.Grupo Macías es la tercera. Con más de 50 años de existencia tiene como base México, pero estudios también en Miami, Florida, Estados Unidos y São Paulo, Brasil. Sólo en la Ciudad de México tiene tres locaciones con 35 salas de doblaje y mezcla, una de ellas con mezcla theatrical certificada por Dolby y ATMOS.En igual caso se encuentra Dubbling House, una empresa de producción y post-producción de audio para cine y televisión establecida en la ciudad de México desde 2004. Televisa, TV Azteca, MVS Televisión, Cartoon Network, Fox, NBC Universal y 20th Century Fox figuran entre sus clientes.