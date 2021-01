Empresas o gobiernos estatales que quieran comprar vacunas anticovid tienen autorización: AMLO

Escuchar Nota

“Los únicos requisitos el contrato, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada por ejemplo Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas en México o están por autorizarse y también en dónde las van a aplicar, esto para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación”.



“Lo mismo los gobiernos estatales, quieren adquirir vacunas, están en libertad de hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería, este es un asunto muy serio, no habrá retrasos en las autorizaciones”.



Al asegurar que su gobierno no ejerce un monopolio en la aplicación de vacunas contra el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud a que emita un comunicado para quede farmacéuticas que ya tenga autorización en México.En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador, y a quienes la van a aplicar para no duplicar esfuerzos con el plan nacional de vacunación.El titular del Ejecutivo, porque el gobierno ejerce “un monopolio” en la aplicación de la vacunas.Dijo que se pide el contrato de compra de vacunas para que no se engañe diciendo que van a comprar y resulta que en los hechos no hay nada real, que es pura demagogia.Con información de El Universal