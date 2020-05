Empresas tendrán que cumplir 78 puntos para volver a operar: IMSS

Escuchar Nota

Ha habido fallecimientos lamentables, pero también mucho se han salvado. Sin embargo alertó que "no podemos relajar la disciplina, porque hemos avanzado, evitado que se nos desborde la epidemia, que no tengamos manera de atender enfermos".

A fin de promover un, autoridades de salud destacaron que la-industria automotriz, construcción y minería-, las autoridades competentes -que involucran a las secretarías de Salud, Economía y del Trabajo- den respuesta a su solicitud, según dio a conocer el titular del IMSS, Zoé Robledo.Al abundar en los detalles de los lineamientos para la reactivación de empresas elaborado, Robledo destacó que las empresas deben cumplir con requisitos que van desde lo más básico comopara tomar temperatura, la adecuación de espacios para asegurar la sana distancia, tener esquemas deComentó que a partir de la autoevaluación,Precisó que una vez que, sobre la, las empresas respondan el cuestionario de 78 puntos para confirmar el cumplimiento de las disposiciones, se envía a la autoridad que tiene máximo de 72 horas para dar respuesta positiva, negativa o requerir mayor información a los solicitantes.En este sentido, detalló que, por lo que deben firmar unadiciendo "que todo lo manifestado es verdad y también aceptan que haya inspecciones aleatorias y en caso de que lo hagan mal se procede a la clausura”.Explicó que aquellas empresas que estén consideradas dentro de las nuevas actividades esenciales que hayan cumplido el protocolo, podrían incluso iniciar incluso antes del primero de junio.Por su parte, el presidenteseñaló que el esquema deporque estas disposiciones "no son coercitivas" sino bajo la premisa del consenso y el convencimiento de la población.Destacó que se ha cuestionado los alcances de la estrategia de, pero calificó de exitosa su instrumentación porque ha permitido que a esta etapa se cuente con disponibilidad de camas, hospitales y médicos, pero lo más importante salvar vidas.Durante la presentación del informe de la situación sanitaria en el país, e, por lo que se está en una etapa en que no se pueden adelantar el final de las restricciones para asegurar la reanudación de actividades, el primero de junio, sea exitosa.Al respecto, el subsecretario de Salud,donde en la actual aún prevalece una alta incidencia de contagios, como es el caso del Valle de México.Insistió en que "no es adecuado relajar medidas de sana distancia y que exista este regreso a actividad ni por empresas ni por ciudadanos. El tránsito a la nueva normalidad debe ser un retorno ordenado, supervisado".López-Gatell, dijo que las epidemias no se pueden detener, es una realidad, no se pueden evitar estos fenómenos, por lo que deben atenderse las directrices de la Organización Mundial de Salud, para la pandemia, para enfrentar las etapas de la epidemia y reducir el nivel de contagios que haga más manejable la situación y evitar saturación hospitalaria.