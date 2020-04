En 10 días, pasan de 128 a 265 casos de pacientes intubados por Covid-19 en CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El número de personas intubadas por contagio o sospecha de contagio de Covid-19 que se encuentran en hospitales capitalinos públicos y privados pasó de 128 a 265 en 10 días, informó este domingo a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



Dijo que en la Ciudad de México el sábado ya existían mil 117 casos de Covid-19.



"Como hemos explicado el crecimiento de esta epidemia es exponencial, lo que antes crecía en 10 días, puede crecer en cinco, en un día o incluso en horas, dependiendo de las medidas que tomemos, el que el número de hospitalizados no crezca exponencialmente depende hoy que nos quedemos en casa y de la sana distancia”, expresó.



En un mensaje, la mandataria capitalina señaló que algunas personas siguen asistiendo con la familia a comprar alimentos o han realizado reuniones familiares masivas, sin darse cuenta de que se están poniendo en riesgo.



Dijo que las personas pueden estar contagiadas sin darse cuenta pues no tienen síntomas y estar contagiando a sus seres queridos.



"Hemos visto historias tristes en muchos países por haber realizado este tipo de reuniones. Nadie está exento de contagiarse, las y los jóvenes que piensan que no importa si les dé, tienen un gran riesgo porque además pueden contagiar a sus familiares y amigos, que sin saberlo pueden tener enfermedades preexistentes y por ello ser más vulnerables”, expresó.



Sheinbaum nuevamente llamó a los capitalinos a quedarse en casa, que las compras las haga una sola persona, si hay necesidad de salir guardar siempre la sana distancia y usar cubrebocas en el transporte público.



Afirmó que el Gobierno capitalino sigue trabajando en tres acciones difundir la sana distancia y quedarse en casa, ampliar la infraestructura médica de la ciudad y apoyar a las personas con síntomas vía SMS 51515 o Locatel.



Anunció que en los próximos días se anunciarán más apoyos para los habitantes más vulnerables.



"La información que proporcionamos aquí y las medidas que tomamos, tienen un sustento científico, no político, en el Gobierno tenemos una gran tarea, pero la ciudadanía también tiene una gran tarea, hoy la salud es lo más importante, salva vidas quédate en casa”, indicó.



