En 12 días, suman 172 denuncias ciudadanas por corrupción

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que a 12 días de presentada la plataforma “Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”, se contabilizan 172 denuncias.En la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal destacó que con la creación de alertadores.funcionpublica.gob.mx , se cumple con una deuda de más de dos décadas de recomendaciones internacionales.Asimismo, invitó a los ciudadanos a denunciar; explicó que al hacerlo existen tres garantías: de confidencialidad, “no queremos fomentar el anonimato por sí mismo, lo que queremos es confidencialidad, que haya mucha responsabilidad en la alerta”; acompañamiento en cada una de las diligencias, y finalmente la sanción, informó La Razón “Que esto no sea sólo una botella lanzada al mar esperando que se cumpla la investigación, sino que se pueda llegar a buen puerto”, destacó desde Palacio Nacional.Refirió que se pueden denunciar actos graves de corrupción como desvío de recursos, abuso de funciones, peculado y cohecho; además de hostigamiento, acoso sexual y violaciones a los derechos humanos.Reconoció que antes “lo primero que perdían los ciudadanos cuando denunciaban actos de corrupción era su empleo”, por lo que “ahora se va a reforzar el derecho laboral y todo tipo de garantías”.Al respecto, el Presidente de la República reiteró que se está limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, pero sostuvo que necesita del apoyo de todos los ciudadanos.“Que no se quede sólo en la obligación que tiene el gobierno, sino que nos ayuden todos los ciudadanos para desterrar la corrupción de México. No es simulación como era antes que se inventaban programas para cubrir el expediente, para fingir que se combatía la corrupción cuando en verdad la corrupción era permitida y tolerada desde arriba”, expuso.Agregó que aún hace falta “sacudir, zarandear a algunos, desde luego con sutileza para avisarles que ya no son los tiempos de la corrupción en México”.“Hay que avisarles que esto ya cambió despertarlo e ir creando un ambiente distinto, una esfera caracterizada por la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno”, concluyó.