En 2019 el Reggaetón fue lo más escuchado en México

Ciudad de México.- Spotify dio a conocer los datos de lo más escuchado durante 2019 en México y en el mundo.



Destaca que el Reggaetón fue lo que la gente más reprodujo en nuestro país.



El Top 5 de artistas masculinos fue dominado por artistas de este género y solo Luis Miguel se coló al conteo, quedando en cuarto lugar.



Mientras que en canciones, "Me Rehúso" de Danny Ocean se llevó el primer sitió, además en cuestión de artistas femeninas Shakira que también ha compuesto melodías de ese tipo está en primer sitio.



Aunque en cuestión de agrupaciones no aparece ninguno. A continuación te mostramos los datos más interesantes



Artistas más escuchados



J Balvin

Ozuna

Bad Bunny

Luis Miguel

Maluma



Canciones más escuchadas



Me Rehúso – Danny Ocean

Shape of You – Ed Sheeran

Otra vez (feat. J Balvin) – J Balvin, Zion & Lennox

Déjala Que Vuelva (feat. Manuel Turizo) – Manuel Turizo, Piso 21

Felices los 4 – Maluma