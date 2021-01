En 2020, 28 personas se suicidaron en las vías del Metro de la CdMx

Escuchar Nota

México. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cuenta con un programa para evitar que usuarios se quiten la vida dentro de las instalaciones. En 2020 salvaron a 84 personas que pretendían suicidarse.



Durante el 2020, 28 personas se suicidaron en las vías del Metro, la mayoría de las víctimas eran hombres.



Enero

1. Estación Canal de San Juan

El 10 de enero un joven se aventó a las vías de la Línea A en la estación Canal de San Juan, el convoy le pasó por encima



2. Estación Nezahualcóyotl



La mañana del miércoles 22 de enero una jovencita decidió quitarse la vida arrojándose a las vías de la estación Nezahualcóyotl, Línea B.



Febrero

3. Estación La Raza



El 1 de febrero un hombre decidió quitarse la vida en las vías de la estación La Raza, en la Línea 5, el tren le destrozó las piernas.



4. Estación Instituto del Petróleo



El 5 de febrero un hombre decidió acabar con su vida arrojándose al convoy en la estación Instituto del Petróleo de la Línea 5. La víctima tenía cerca de 40 años, se desconocen los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.



6. Estación Boulevard Puerto Aéreo



La mañana del 15 de febrero una persona se arrojó a las vía de la estación Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1. Autoridades no informaron sobre la identidad de la víctima.



7. estación Garibaldi



Durante la noche del 26 de febrero una persona se arrojó a las vías de la estación Garibaldi, Línea B. Bomberos y servicios de emergencia laboraron durante la madrugada para rescatar el cuerpo.



Marzo

8. Estación Impulsora

El 2 de marzo un hombre se arrojó a las vías de la estación Impulsora de la Línea B, el tren lo partió por la mitad y le destrozó la cabeza.



9. Panteones

Dos días después, el 4 de marzo, un hombre se arrojó a las vías de la estación Panteón durante la mañana, se interrumpió el servicio cerca de 40 minutos.



10. Niños Héroes

El 6 de marzo una mujer entró a la estación Niños Héroes de la Línea 3, luego se arrojó a las vías con su hijo de 2 años, mientras que su otro hijo de 12 años observó el macabro suceso.



La mujer y su hijo fallecieron en las vías, el menor de 12 años quedó bajo el resguardo del DIF.



11. Bellas Artes

En el día Internacional de la Mujer se arrojó una fémina a las vías de la estación Bellas Artes de la Línea 2.



12. Metro UAM-I

El 23 de marzo una mujer intentó suicidarse en las vías de la estación UAM-I de la Línea 8, afortunadamente el chofer frenó a tiempo y no arrolló a la mujer.



13. Estación Hidalgo

Un hombre se suicidó en las vías de la estación Hidalgo, de la Línea 2, el servicio se interrumpió por varios minutos.



Choque en la estación Tacubaya

Durante la noche del 10 de marzo, dos trenes chocaron en las vías de la estación Tacubaya, como saldo final un hombre murió y 41 personas resultaron heridas.



Según informes oficiales del Metro el choque ocurrió por un error humano, al parecer los involucrados no actuaron de acuerdo con el manual técnico del STC.



Abril

14. Estación Chabacano



El 5 de abril, una mujer se arrojó al paso del convoy en la estación Chabacano de la Línea 2, la víctima murió al instante.



15. Estación Impulsora



Horas después, un hombre se suicidó en las vías de la estación Impulsora de la Línea B, autoridades no revelaron la causa de la muerte.



Mayo

16. Estación Velódromo



Un hombre murió luego de arrojarse al paso del convoy en la estación Velódromo de la Línea 9. Paramédicos trataron de salvarle la vida, pero la víctima de 35 años ya no contaba con signos vitales.



Junio

17. Estación General Anaya

Durante la tarde del miércoles 3 de junio, dos personas se suicidaron en las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.



El primero caso se registró en la estación General Anaya en la Línea 2, el servicio se vio suspendido durante media hora para las labores de rescate del cuerpo.



18. Estación Eugenia



Más tarde, un hombre se arrojó al paso del convoy en la estación Eugenia de la Línea 3. La víctima murió entre las llantas del vagón.



19. Estación Zaragoza

Durante la mañana del 12 de junio, una persona se arrojó a las vías de la estación Zaragoza de la Línea 1, la víctima fue identificada. La víctima era una mujer de 70 años.



20. Estación Xola

La mañana del sábado 20 de junio, un hombre de alrededor de 56 años se suicido en la estación Xola, de la Línea 2. Servicios de emergencia acudieron al lugar para retirar el cuerpo, el servicio se suspendió varios minutos.



Julio

21. Estación San Lázaro



Un hombre se suicidó en la vías de la estación San Lázaro cerca de las 21:20 horas del 23 de julio de 2020. A pesar de las maniobras para salvarle la vida, el sujeto ya había muerto.



Agosto

En agosto no hubo registro se suicidios ocurridos en las instalaciones del Metro



Septiembre

22. Estación Centro Médico



El último día de septiembre fue marcado por el suicidio de una persona que se arrojó a las vías de la estación Centro Médico de la Línea 3. El vagón le arrebató la vida en cuestión de segundos y servicios de emergencia sólo rescataron los restos de la víctima.



Octubre

23. Estación Portales



El 8 de octubre un hombre se arrojó a las vías de la estación Portales de la Línea 2, al parecer el tren lo arrolló y lo dejó destrozado.



24. Estación Ermita



Días después, el 16 de octubre un hombre se arrojó a las vías de la estación Ermita de la Línea azul, dirección Cuatro Caminos.



Personal trató de rescatar a la víctima, pero este murió al instante luego de ser arrollado.



El 23 de octubre una persona se arrojó a las vías de la estación Portales de la Línea 2. Servicios de emergencia acudieron al lugar y comenzaron con las labores de rescate, pero este ya había muerto.



25. Estación División del Norte



Al día siguiente, el 24 de octubre, un hombre se lanzó al paso del convoy en la estación División del Norte de la Línea 3. La víctima de alrededor de 35 años decidió tirarse a las vías y terminó destrozado.



Noviembre

26. Estación Bosques de Aragón



El primero hecho ocurrió el 13 de noviembre en la estación Bosques de Aragón de la Línea B. Una persona se arrojó al paso del convoy y perdió la vida instantáneamente.



27. Estación Gómez Farías



Siete días después, el 20 de noviembre, una mujer se suicidó en las vías de la estación Gómez Farías de la Línea 1.



28. Estación Viveros



El 29 de noviembre un hombre se arrojó a las vías de la estación Viveros de la Línea 3. Personal de la Cruz Roja determinó que la víctima había muerto y lo trasladaron al anfiteatro de la zona.



Salvemos Vidas

El programa Salvando Vidas brinda ayuda a personas que durante su estancia en las estaciones del Metro experimenta crisis que ponen en riesgo su vida.



Durante 2020 se han logrado contener a 84 personas con intenciones de quitarse la vida en las instalaciones del Metro a través del programa Salvemos Vidas. El 65% corresponde a hombres y 35% a mujeres, el rango de edad va de 17 a 39 años, de personas que intentan acabar con su vida.