En 2020 no contemplan cobrar tenencia en Coahuila

Saltillo, Coah.- En Coahuila no habido subejercicio de recursos federales, todos han llegado dentro de lo acordado a través de convenios, participaciones y fondos etiquetados, subrayó Blas Flores Dávila.



También el secretario de Finanzas apuntó que en el Estado no hay ninguna propuesta para volver a cobrar la tenencia vehicular, como lo buscan diputados federales y senadores, porque el Gobernador Miguel Angel Riquelme es solidario con la población y seguirá como está hasta el momento.



Asimismo dio a conocer que trabajan en la preparación del presupuesto de egreso para el 2020, donde espera obtener recursos adicionales de mil millones de pesos para los rubros de salud e infraestructura a fin de seguir creciendo.



Indicó que estos mil millones son aparte de los tres mil que la Secretaría de Infraestructura busca recuperar y que son parte del ejercicio de este año.



“Ya iniciamos los procedimientos para el presupuesto del 2020. Enviamos a todas las secretarías y demás organismos del Gobierno del Estado los oficios donde les solicitamos su proyección para el próximo año y poder estar en condiciones de analizarlo”, agregó



Mencionó que por el momento no tiene aún la proyección del mismo y de qué tamaño sería el crecimiento con respecto al de este año que fue de 49 mil 300 millones de pesos, con diferentes variaciones.



Comentó que el presupuesto federal se manda al Congreso de la Unión en septiembre, mientras que el del Gobierno del Estado de debe entregar al Poder Legislativo a más tardar el 30 de noviembre.