En 2021 los trabajadores se empezarán a jubilar con el régimen de 1997

En 2021 se empiezan a jubilar quienes están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo el régimen 1997, sin embargo sólo alcanzarían una pensión del 30% de su último salario, por el ahorro acumulado en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), comentó a El Economista, Cintya Ovalle Salazar, de A&E Consultores.Explicó que es necesario realizar un ahorro para poder complementar la jubilación, sobre todo porque se han incrementado las prácticas en las que los patrones inscriben al trabajador con un salario mínimo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en algunos casos, les pagan por honorarios sin darles ninguna prestación.Los requisitos para pensionarse bajo esta modalidad es que el asegurado tenga un mínimo 1,250 semanas de cotización, para saber cuántas semanas tiene cotizadas puede ingresar a la página del IMSS, en el apartado de trámite de solicitud de constancia de semanas cotizadas en el IMSS.El asegurado debe tener de 60 a 64 años en caso de pensión por cesantía; tener 65 años en caso de pensión por vejez y tener un Expediente de Identificación de Trabajador actualizado que se puede generar en su Afore.Ovalle Salazar mencionó que para calcular el porcentaje de pensión se puede ingresar en las páginas de las Administradoras de Fondos para el Retiro, como Banorte, BBVA Bancomer, GNP, Principal, etc., donde tienen cotizadores.Para saber cuánto le tocaría de pensión, el interesado tiene que ir a su Afore, pedir un estado de cuenta, ver cuál es el saldo en la cuenta individual; calcular de acuerdo a la edad cuántos años le faltan para la jubilación y cuántas semanas cotizadas tiene, explicó.“Esto permite tener una programación para ver cuánto me va a faltar para ahorrar y llegar a lo que gano, se divide el saldo acumulado en la cuenta individual, entre 15 años y el resultado se divide entre 12”, abundó.Por ejemplo, dijo, una persona que tiene 58 a 60 años y que traía un salario en los últimos 5 o 10 años de entre 500 y 800 pesos diarios va a tener un fondo de 500,000 pesos cuando mucho, entre menos cotizaciones tenga, menos saldo tendría, por eso no alcanzaría ni el 30 por ciento.Plan de ahorroDijo, que el ahorro se tendría que hacer a largo plazo, sin embargo esta primera generación no está preparada para el ahorro y tal vez no les alcance para tener una pensión similar a su último ingreso.Puso el ejemplo de una persona que tiene 1,250 semanas cotizadas ante el IMSS porque empezó a trabajar desde muy joven, con ese número de semanas se podría pensionar, pero si no cumple con la edad, que son 60 años, tendría que ahorrar el tiempo que le falte para llegar a esa edad, para mejorar su pensión.“Las personas que ahorran son las que tienen un plan privado de pensiones, aseguradoras como New York Life, GNP, que te manejan en Udis (Unidades de Inversión) o en dólares en los planes privados, no toda la gente puede ahorrar a través de esas aseguradoras porque piden un mínimo de ahorro de 3,000 pesos.“La opción es abrir una cuenta de ahorro voluntario en la Administradora de Fondo para el Retiro, que se prefiera, lo cual se puede hacer en una tienda de OXXO”, indicó.