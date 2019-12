En 2021, México Libre será el único partido de oposición: Felipe Calderón

“Queremos que más gente de la sociedad civil se acerque a México Libre y lo estamos logrando”, apuntó Margarita en una de sus intervenciones.



Felipe Calderón y Margarita Zavala hicieron un llamado a los simpatizantes deen el estado dea no distraerse con laDurante su mensaje con motivo de la Navidad y el Año Nuevo con simpatizantes guerrerenses, en conocido hotel de la zona Diamante de Acapulco, Calderón Hinojosa se dijo muy optimista en que México Libre ry “con todo y las mentiras que vienen diciendo nuestros adversarios”.El ex presidente de México adelantó que, integrando por gente nueva, de la sociedad civil y por excelentes personalidades que no le han hecho daño a la política.Junto con, ambos descartaron ser, alguno de los dos, el próximo candidato a la Presidencia de México en el 2024.Calderón estuvo acompañado por el excandidato a la gubernatura de Guerrero,y su esposa Monserrat, así como de los delegados distritales surgidos en las Asambleas Federales celebradas en Guerrero.Felipe Calderón traía el celular en la mano con la aplicación del INE, para afiliar “a todo interesado en servir a México, porque”, advirtió.Calderón y la exprimera Dama de México, convivieron poco más de dos horas con simpatizantes, con quienes intercambiaron puntos de vista, bromearon y se tomaron gráficas, después de degustar un caldo de pollo, filete de pescado y postre.En la reunión volvió a mencionarse el nombre de Jorge Camacho Peñaloza como posible, como recientemente lo mencionaré una prestigiada encuestadora.