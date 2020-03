En 2022 se conectará con internet a todo México: AMLO

Escuchar Nota

"Me informaron Bernardo Sepúlveda, presidente de Altán Redes y Salvador Álvarez, director general, que el trabajo con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos avanza: a finales de año habrá 74 mil 901 localidades conectadas y en 2022 se conectará con internet a todo México", señaló el presidente a través de redes sociales.

"No todo lo vamos a poder dispersar con el Banco del Bienestar, vamos a tener 2 mil 700 sucursales en dos años, pero se necesitan alrededor de 10 mil sucursales para cubrir todo el territorio nacional. Es lo mismo que sucede con el internet, solo hay en las cabeceras municipales, sale uno a la carrera y ya no hay.



"Espero que en dos años tengamos comunicado todo el país, que tengamos infraestructura bancaria para que reciban sus ayudas en sus comunidades y no se tengan que desplazar. Lo fundamental es que tengamos comunicación".



Milenio

El presidentedijo que para finales de año; y estimó que, esto tras el informe que le dieron los directivos de Altán Redes, Bernardo Sepúlveda y Salvador Álvarez.En su conferencia matutina, el Presidente señaló que cuando no hay infraestructura de comunicaciones el Estado debe ejercer sus responsabilidad social e intervenir para garantizar este derecho, ya que las empresas no llevan infraestructura hasta las comunidades aparatadas ya que no les significa un negocio rentable.Dijo que la ampliación de la red de internetde gobierno.