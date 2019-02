En Aguascalientes, viven con temor por violencia

En la localidad de Guadalupe de Atlas, ubicada en el Municipio de Asientos, sus habitantes viven con temor, al ser testigos de hechos violentos en los últimos meses."Se han dado muchos hechos, por cierto, muy feos, la policía está presente en cuanto suceden los hechos, pero ya después como si nada, como si no pasó nada, entonces uno se siente desprotegido, con el miedo de que tarde o temprano se armen las balaceras”, dijo Mirna Meléndez, habitante de la zona.El 31 de octubre del año pasado, ministeriales de Aguascalientes fueron atacados, uno de ellos resultó gravemente lesionado, quien semanas después falleció. Al mes siguiente, el cuerpo de una mujer descuartizada, para que la población se diera cuenta del hecho, realizaron detonaciones."Aquí en el jardín hace poco, el mes pasado creo hicieron balacera, estaban unos muchachos corrieron para allá, gracia a Dios no pasó a más”, sostuvo Mirna MeléndezAl estar en los límites de Aguascalientes y Loreto, Zacatecas sus habitantes se sienten olvidados por las autoridades estatales."Antes a las 11 o 12 de la noche todavía había bastante gente, ahora ya no, a las 9 ya está solo”, señaló Gloria Navarro Muñoz, vecina de la comunidad.En esta localidad, los delincuentes les robaron la tranquilidad."Si da miedo de los ruidos que se oyen, que van a venir los más malos a Loreto y pues si da miedo”Los hechos de violencia afectaron el turismo del Pueblo Mágico de Asientos, de acuerdo con director de Turismo, Othón Roberto Delgado."De repente si se ha escuchado que los padres de familia no optan tanto por el pueblo mágico, ya que lamentablemente en medios de comunicación hablan sobre el municipio y no propiamente de la comunidad”.En la plaza principal ya no se ven artesanos; mientras los pocos lugares para comer están vacíos."Nada más falta atraer más turismo, ahorita la mina ya no mucho trabajo, entonces todo en Asientos muy bajado. Yo tengo un negocio aquí muy bajado, porque ya no tengo trabajo mucho, ojalá que venga más turismo”, indicó Moham, dueño de establecimiento de comida.De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el primer mes del 2019 se registraron 2 mil 916 delitos en Aguascalientes, 9 homicidios dolosos.